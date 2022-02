Pentagon: 'Heldenhafte' Ukrainer bremsen russischen Vormarsch

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Vormarsch russischer Invasionstruppen in der Ukraine wird nach Angaben aus dem US-Verteidigungsministerium weiterhin von heftiger Gegenwehr der Ukrainer gebremst. "Die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand", sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Ministeriums am Sonntag (Ortszeit) in einem Briefing für Journalisten. "Das ist heldenhaft, das ist inspirierend, und das ist für die Welt sehr deutlich zu sehen." Man beobachte zudem "Treibstoff- und Logistikengpässe" der russischen Truppen.

"Nach unserer Einschätzung haben sie nicht mit dem Ausmaß des Widerstands gerechnet, auf den sie stoßen würden", sagte der Regierungsvertreter weiter. Es sei aber davon auszugehen, dass die russischen Streitkräfte sich anpassen und die Herausforderungen bewältigen würden. Nach US-Einschätzung habe der russische Präsident Wladimir Putin erst zwei Drittel seiner für die Invasion an der Grenze zusammengezogene "Kampfkraft" im Einsatz in der Ukraine.

Der Ministeriumsmitarbeiter übte scharfe Kritik an der Ankündigung Putins, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft zu versetzen. Der Schritt sei unnötig, weil Russland nie vom Westen, der Nato oder der Ukraine bedroht worden sei. Er stelle außerdem eine Eskalation dar. Bei einer "Fehlkalkulation" könnte die Lage viel gefährlicher werden.

Der Ministeriumsvertreter wollte sich nicht dazu äußern, ob die US-Streitkräfte in erhöhte Verteidigungsbereitschaft versetzt wurden. Dazu würden prinzipiell keine Angaben gemacht. "Ich möchte Ihnen nur sagen, dass wir weiterhin auf unsere Fähigkeit vertrauen, uns selbst, unsere Verbündeten und unsere Partner zu verteidigen."

Der Regierungsvertreter sagte, die USA gingen mit Stand vom Sonntagmorgen US-Ostküstenzeit davon aus, dass die russischen Truppen mehr als 320 Raketen abgefeuert hätten - am Vortag hatte das Pentagon diese Zahl mit 250 angegeben. "Und es gibt Anzeichen dafür, dass es bei einigen dieser Starts zu Fehlern gekommen ist, dass nicht alle Raketen erfolgreich gestartet wurden."/cy/DP/zb