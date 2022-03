Pentagon: Lieferung von Kampfjets in Ukraine erhöht Eskalationsgefahr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hält die Lieferung von Kampfjets in die Ukraine für "hochriskant" und fürchtet die Gefahr einer Eskalation des Konflikts mit Russland. Die Geheimdienste seien zu der Einschätzung gekommen, dass die Verlegung von Kampfflugzeugen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin als Eskalationsschritt missverstanden werden könnte, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwoch. "Wir sind der Ansicht, dass die Bereitstellung zusätzlicher Kampfflugzeuge nur wenig zusätzliche Fähigkeiten bei hohem Risiko bietet."

Selbstverständlich könnten aber souveräne Staaten selbst entscheiden, wie sie helfen wollten, so Kirby weiter. Mit Blick auf Polens Vorschlag zur Überlassung von MiG-29-Kampfjets an die Ukraine mit einem Zwischenstopp auf einem US-Stützpunkt in Deutschland sei man aber zu dem Ergebnis gekommen, dass das Potenzial für eine Eskalation nicht erhöht werden dürfe - "angesichts der Tatsache, dass Herr Putin über andere Fähigkeiten verfügt". Russland sei eben eine Atommacht. "Daran besteht kein Zweifel."

Zudem habe die ukrainische Luftwaffe mehrere einsatzfähige Flugzeuge, so Kirby weiter. Eine Aufstockung würde mit Blick auf die russischen Fähigkeiten keinen großen Unterschied machen. Man arbeite aber mit den Verbündeten zusammen, um Möglichkeiten zur Unterstützung mit zusätzlichen Luftverteidigungssystemen für die Ukraine zu erörtern.

Das polnische Außenministerium hatte am Dienstagabend erklärt, die Regierung sei bereit, alle Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 unverzüglich auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zu verlegen und die Maschinen den USA zur Verfügung zu stellen. Die US-Regierung hatte zunächst überrascht auf den Vorschlag reagiert und ihn am Mittwoch schließlich endgültig abgelehnt./nau/DP/he