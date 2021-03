Pentagon verringert Zahl der Soldaten zum Schutze des Kapitols

Washington (Reuters) - Das Pentagon hat eine Fortsetzung der Stationierung von Truppen der Nationalgarde zum Schutze des Kapitols in Washington genehmigt.

Allerdings wurde die Zahl der Soldaten von 5200 auf 2300 verringert. "Diese Entscheidung ist nach einer gründlichen Prüfung der Truppenbereitschaft gefällt worden", teilte das Pentagon am Dienstag (Ortszeit) mit. Das Verteidigungsministerium werde in den nächsten zwei Monaten eng mit der Polizei des Kapitols zusammenarbeiten, um die Truppenpräsenz weiter zu reduzieren. Einige US-Verteidigungsbeamte sagten der Nachrichtenagentur Reuters, unter der Bedingung der Anonymität, es lägen ihnen keine Informationen vor, nach denen eine weitere große Militärpräsenz rund um das Kapitol erforderlich sei.

Am 6.Januar waren Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump scharenweise in das Kapitol eingedrungen, um die Senatoren und Abgeordneten daran zu hindern, Joe Bidens Sieg bei der Präsidentenwahl offiziell zu bestätigen. Mehrere Menschen starben während des Angriffs, der weltweit für Entsetzen sorgte. Mehr als 300 Menschen wurden bislang wegen ihrer Teilnahme an den Ausschreitungen angeklagt, darunter einige mit Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen.