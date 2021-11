Peoples Bancorp of North Carolina meldet Dividende

Die Peoples Bancorp of North Carolina Inc. (ISIN: US7105771072, NASDAQ: PEBK) schüttet eine Dividende von 17 US-Cents je Aktie für das vierte Quartal 2021 aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 15. Dezember 2021 (Record date: 3. Dezember 2021).

Der Konzern schüttet auf das Jahr gerechnet eine reguläre Dividende in Höhe von 0,68 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 28,74 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,37 Prozent (Stand: 22. November 2021) . Die Peoples Bancorp of North Carolina ist die Muttergesellschaft der Peoples Bank. Die Peoples Bank betreibt aktuell 17 Filialen im US-Bundesstaat North Carolina. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 3,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 4,5 Mio. US-Dollar), wie am 25. Oktober berichtet wurde. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 2020 an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ mit 24,85 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 162,94 Mio. US-Dollar (Stand: 22. November 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de