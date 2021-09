PEPSICO - Diese Marke vormerken!

Im Zuge unseres US-Wunschanalysenangebots konnte ich die Pepsi-Aktie im laufenden Jahr wunderbar begleiten. Zunächst short in Richtung 129,50 USD und anschließend long auf neue Allzeithochs. Die Videos können Sie hier noch einmal einsehen. Sie sind Bestandteil von Godmode PLUS. Das redaktionelle Premiumpaket können Sie mit dem Rabattcode 3FOR1 nur noch heute zu einem Knallerpreis von 3,66 statt 10,99 EUR bestellen. Mit einem Gesamtpreis von 10,99 € erhalten Sie also drei Monate zum Preis von einem. Doch zurück zur Aktie von Pepsi. Die Kursmuster bleiben hochinteressant. Aktuell besitzen die Bären gute Chancen, bald aber auch die Bullen.

Wir blicken zunächst auf den Wochenchart, in dem klar ersichtlich ist, dass die Aktie derzeit um einen wichtigen Support bei 153,64 USD tänzelt. Bricht sie durch, wäre kurzfristig ein Verkaufssignal aktiviert, welches wiederum mittel- bis langfristig zu neuen Chancen führen könnte. Denn bei 148,77 bis 147,11 USD liegt ein wichtiges langfristiges Ausbruchslevel. Dort verläuft auch die Aufwärtstrendlinie seit März. Nur knapp darunter notiert der EMA50 Woche. Ausgehend von diesem Cluster wäre eine Wiederaufnahme des langfristigen Aufwärtstrends denkbar.

PepsiCo-Aktie (Wochenchart)

Im Tageschart ist der ansteigende Verkaufsdruck deutlich sichtbar. Die Erholungen ausgehend von der Unterstützung bei 153,64 USD fallen immer geringer aus. Machen die Bären Nägel mit Köpfen, könnte das Gap bei 149,80 USD bald geschlossen werden. Darunter wartet bei 148,77 USD das oben beschriebene Ausbruchslevel. Erst über dem kurzfristigen Abwärtstrend steigen die Chancen für die Käufer wieder.

Fazit: Kurzfristig ist die Aktie von Pepsi ein Short-Kandidat bzw. ein Wert, der seine Konsolidierung in Richtung 148,77 USD ausdehen dürfte. Dort werden die Karten mittel- bis langfristig neu gemischt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 70,37 77,00 80,49 Ergebnis je Aktie in USD 5,12 6,22 6,67 KGV 30 25 23 Dividende je Aktie in USD 4,02 4,25 4,47 Dividendenrendite 2,61 % 2,76 % 2,91 % *e = erwartet

PepsiCo-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)