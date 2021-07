PEPSICO - Kaufwelle deutet sich an

Die Aktie von PepsiCo befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Februar 2020 markierte die Aktie ein Hoch bei 147,20 USD. Ein erster Ausbruchsversuch im Dezember 2020 führte zwar zu einem Allzeithoch bei 148,77 USD, scheiterte jedoch.

Ab Mitte April 2021 lief der Wert an bzw. in der Widerstandszone zwischen 147,20 und 148,77 USD seitwärts. In der vorletzten Woche gelang erstmals ein Wochenschlusskurs über der Zone, in der letzten Woche folgte ein weiterer. Allerdding liegen diese Schlusskurse nur knapp oberhalb der Widerstandszone.

Rally könnte starten

Bestätigt sich der Ausbruch der PepciCo-Aktie über 148,77 USD, dann kommt es zu einem mittelfristigen Kaufsignal. In diesem Fall könnte eine Rally in Richtung 174,90 USD starten. Sollte die Aktie aber unter die Unterstützung bei 144,61 USD abfallen, wäre der Ausbruchsversuch gescheitert. In diesem Fall könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 128,34 USD und damit auf den EMA 200 kommen.

PepsiCo Inc.

