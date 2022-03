PepsiCo: Lohnt es jetzt, sich bei dem Dividendenkönig auf die Lauer zu legen?!

PepsiCo wird in diesem Jahr ein Dividendenkönig. Das Management des US-amerikanischen Getränke- und Snack-Konzerns hat im letzten Jahr effektiv das 49. Mal in Folge die eigene Dividende erhöht. Die 50. Erhöhung ist zum Sommer dieses Jahres mit den Zahlen für das vierte Quartal angekündigt. Ohne Zweifel ist das ein Meilenstein für die Aktie.

Aber lohnt es, sich jetzt bei PepsiCo auf die Lauer zu legen? Es geht jedenfalls um mehr als bloß die 2,62 % Dividendenrendite, die wir im Moment ergattern können. Und auch nicht nur um die 2,8 %, die ab dem Sommer lauern können. Das Gesamtpaket sollte idealerweise mehr beinhalten als bloß eine starke und zugegebenermaßen wachsende Dividende.

PepsiCo: Dividendenkönig mit adeliger Bewertung?

PepsiCo zeigt, dass die fundamentale Bewertung selbst für einen Dividendenkönig nicht gerade günstig ist. Momentan 2,6 % Dividendenrendite oder in Zukunft 2,8 % sind zwar nicht schlecht. Zumal es erneut ein Dividendenwachstum von ca. 7 % im Jahresvergleich gibt. Aber: Es ist trotzdem ein vergleichsweise geringer Wert.

Gemessen an einem Gewinn je Aktie in Höhe von 5,49 US-Dollar auf GAAP-Basis liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei ca. 29,7. Immerhin: Auf Non-GAAP-Basis mit einem Ergebnis je Aktie von 6,26 US-Dollar kommen wir auf einen Wert von 26,1. Wirklich preiswert ist dieses Bewertungsmaß jedoch nicht. Aber es reicht definitiv, um die Dividende operativ zu decken.

PepsiCo rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Ergebniswachstum je Aktie von 8 % im Jahresvergleich. Das offenbart zumindest ein moderates Wachstumspotenzial, was den Dividendenkönig grundsätzlich attraktiver bewertet erscheinen lässt. Schließlich sollte sich der Gewinn je Aktie damit konsequent verbilligen. Im Kern kann die Aktie jedoch vor allem jetzt mit einer Stärke auftrumpfen, die entscheidend ist: Pricing-Power. Schließlich besitzt PepsiCo 22 Marken, die mehr als eine Milliarde Umsatz pro Jahr beisteuern. Das ist eine solide Qualität, auch in der Breite. Damit dürfte man Preiserhöhungen in einem von Inflation geprägten Marktumfeld einfacher durchsetzen können.

Kauf, kein Kauf?

Die Aktie von PepsiCo bleibt trotzdem kein günstiger Value-Schnapper. Auch nicht, wenn die Aktie seit ihrem Rekordhoch inzwischen fast 5 % eingebüßt hat. Wobei dieser kleinere Dip die defensive Qualität der Aktie unterstreicht.

Für mich verdient die Aktie ab 3 % Dividendenrendite einen näheren Blick. Mit etwas Volatilität und der Dividendenerhöhung im Sommer können wir das womöglich bald erreichen. Dann schlage ich zumindest ein erstes Mal bei dem Dividendenkönig zu, jedoch noch im kleineren Stil. Vorher ist mir die fundamentale Bewertung jedenfalls zu teuer.

