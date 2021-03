Perfekt für Ruhestand & Rente? 3 Aktien, über die du nachdenken solltest!

Suchst du nach Aktien, die perfekt für den Ruhestand oder die Rente sind? Falls ja, gibt es auch in diesem Kreis eine größere Auswahl. Viele spannende Dividendenaktien oder auch anderweitig defensive Anteilsscheine könnten für Foolishe Investoren überaus interessant sein.

Für heute wollen wir jedoch einen Blick auf eine exklusive Auswahl riskieren. Wenn du mich fragst, sind Realty Income, BB Biotech und auch Berkshire Hathaway die drei Aktien, die perfekt für Ruhestand und Rente passen. Hier sind drei Gründe, warum.

Realty Income: Perfekt für Ruhestand & Rente

Eine erste Aktie, die perfekt für Ruhestand und Rente passt, ist die von Realty Income. Das wiederum hat zunächst unternehmensorientierte Gründe. Ein paar Highlights sind beispielsweise das mit 6.500 Immobilien diversifizierte Portfolio, Triple-Net-Lease-Verträge und ein Ansatz auf zeitlose Immobilien, vor allem im alltäglichen Einzelhandel.

Aber es gibt auch pragmatische Gründe. Beispielsweise die Dividendenqualität von Realty Income. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt seit über 50 Jahren stets eine Dividende aus, zudem ist die Aktie ein Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten. Trotzdem zahlt die Aktie weiterhin ca. 4,4 % Dividendenrendite an die Investoren aus.

Das i-Tüpfelchen ist außerdem, dass Realty Income die eigene Dividende sogar auf Monatsbasis auszahlt. Das könnte perfekt für Rente und Ruhestand sein. Vielleicht ja auch für dich.

BB Biotech: Vermögen & Dividende

Eine zweite Aktie, die außerdem perfekt für Rente und Ruhestand sein könnte, ist die von BB Biotech. Hierbei handelt es sich um eine Beteiligungsgesellschaft, was so weit bekannt sein könnte. Weniger bekannt ist möglicherweise der Kompromiss, den die Aktie bietet: Nämlich aus Vermögensausbau und einer soliden Dividende.

BB Biotech investiert in Unternehmensbeteiligungen aus der Welt der Biotechnologie. Das bedeutet, dass das Portfolio gespickt ist mit Möglichkeiten, um von Innovationen in der Medizin, der Pharmazie und der Biotechnologie zu profitieren. Das kann natürlich auch mal einzelne Rückschläge im Portfolio bedeuten. Allerdings gehen diese im diversifizierten Portfolio etwas unter.

Neben diesen Möglichkeiten beim Vermögensaufbau gibt es außerdem eine nette Dividende. 5 % Dividendenrendite zahlt das Management gemäß der Dividendenpolitik in jedem Jahr an die Investoren aus. Keine Frage: Das macht die Ausschüttungen abhängig vom Aktienkurs, das könnte auch mal Kürzungen implizieren. Der Gesamtmix ist jedoch diversifiziert, konservativ, dividendenstark und könnte eine starke absolute Rendite ermöglichen. Womöglich perfekt für Rente und Ruhestand.

Berkshire Hathaway: Ebenfalls perfekt für Rente & Ruhestand

Zu guter Letzt ist außerdem Berkshire Hathaway eine Aktie, die womöglich perfekt ist, wenn es um die Themen Renten und Ruhestand geht. Die Beteiligungsgesellschaft, die von Warren Buffett geleitet wird, zahlt zwar keine Dividende aus. Wer jedoch den Vermögensaufbau in den Fokus rückt, der kann auch hier eine Chance identifizieren.

Berkshire Hathaway bietet Zugang zu ausgewählten Konsumgüter-Aktien und anderen starken Unternehmen und Beteiligungen. Auch das bietet einen diversifizierten Zugang zu vielen starken Aktien. Zudem besitzt Warren Buffett derzeit 138 Mrd. US-Dollar in Cash, die für weitere Renditen oder auch Aktienrückkäufe genutzt werden können.

Bei der Aktie von Berkshire Hathaway geht es nicht um eine rasante Kursverdopplung. Nein, sondern um solide Renditen über lange Zeiträume hinweg. Das kann ebenfalls perfekt für einen Vermögensaufbau in Rente oder Ruhestand sein.

The post Perfekt für Ruhestand & Rente? 3 Aktien, über die du nachdenken solltest! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech, Berkshire Hathaway und Realty Income. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images