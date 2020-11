PerkinElmer bringt ChemDraw-Software in die Cloud und verbessert dabei die Such- und Kollaborationsabläufe

Die Anwendung ChemOffice+ Cloud ermöglicht es Chemikern, schnell nach chemischen Strukturen und Daten zu suchen und zugleich auf einfache Weise wichtige Berichte zu erstellen und untereinander auszutauschen

PerkinElmer, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen, das eine gesündere Welt durch Innovation anstrebt, hat heute seine neueste ChemDraw® application ChemOffice®+ Cloud vorgestellt, mit der sich Kommunikationsabläufe in der Chemie vereinfachen, erleichtern und beschleunigen lassen. Die ChemDraw-Plattform ist das führende Werkzeug zum Zeichnen von chemischen Strukturen, auf das Wissenschaftler in kommerziellen, staatlichen und akademischen Laborumgebungen in zahlreichen Forschungsbereichen wie den Bio-, Umwelt- und Materialwissenschaften weltweit vertrauen.

Mit der Anwendung ChemOffice+ Cloud können sich Chemiker jetzt dank einer neuen, intuitiven und dokumentenübergreifenden Suche von den arbeitsintensiven und ineffizienten Schritten verabschieden, die für den Zugriff auf und die Berichterstattung über chemische Strukturdaten erforderlich sind. Diese Suchfunktionen ermöglichen es den Benutzern, Daten zu Sammlungen aufzubereiten, die eine einfache Referenzierung und Kommunikation in den Bereichen Berichterstattung, Präsentation, Veröffentlichung und Patentanmeldungen erlauben.

Darüber hinaus ermöglicht das Angebot ChemOffice+ Cloud einen schnellen Zugriff auf chemische Zeichnungen, die in unterschiedlichen Microsoft®-Office®-Dokumenten auf verschiedenen Systemen vorliegen oder online verfügbar sind, ohne dass einzelne Dateien geöffnet werden müssen. Die Chemiker können dann mehrere Moleküle, Reaktionen und Zeichnungen in einer Sammlung zusammenstellen und Listen chemischer Objekte erstellen, die in späteren Berichten und Studien verwendet werden können. Die Anwendung ChemOffice+ Cloud bietet außerdem integrierten Zugriff auf indexierte und über Google Patents durchsuchbare chemische Strukturen.

“Unsere ChemDraw-Software ist das weltweit vertrauenswürdigste Kommunikationswerkzeug auf dem Gebiet der Chemie und unterstützt Wissenschaftler schon seit mehr als drei Jahrzehnten”, sagte Kevin Willoe, Vice President und General Manager Informatics bei PerkinElmer. “Die neue Anwendung ChemOffice+ Cloud von PerkinElmer hebt den Arbeitsablauf in der chemischen Kommunikation auf die nächste Stufe und macht aus chemischen Zeichnungen auf effiziente Weise chemisches Wissen. Unsere Lösungen tragen dazu bei, die Geschwindigkeit des wissenschaftlichen Datenzugriffs und -austauschs zu erhöhen, so dass die Chemiker und Forscher mehr Zeit haben, sich den Erkenntnissen und Entdeckungen zu widmen, die der Verbesserung von Wissenschaft und Gesundheitsversorgung dienen.”

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.perkinelmer.com/product/chemoffice-plus-cloud-chemofficepc oder auf Anfrage bei informatics.chemdraw@perkinelmer.com.

Über PerkinElmer

PerkinElmer versetzt Wissenschaftler, Forscher und Mediziner in die Lage, ihren wichtigsten Herausforderungen in Wissenschaft und Gesundheitswesen zu begegnen. Mit unserem Schwerpunkt auf Innovationen für eine gesündere Welt bieten wir einzigartige Lösungen für die Bereiche Diagnostik, Biowissenschaften, Lebensmittel und Anwendungsmärkte. Wir arbeiten strategisch mit Kunden zusammen, um zeitnah präzisere Einblicke zu ermöglichen, die auf fundierten Marktkenntnissen und technischem Fachwissen aufbauen. Unser engagiertes Team von rund 13.000 Mitarbeitern weltweit arbeitet mit Leidenschaft daran, Kunden dabei zu unterstützen, die Gesundheit von Familien zu stärken sowie die Lebensqualität zu erhöhen und das Wohlbefinden und die Langlebigkeit der Menschen weltweit zu erhalten. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa 2,9 Milliarden US-Dollar, bedient Kunden in 190 Ländern und ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 1-877-PKI-NYSE oder auf www.perkinelmer.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201111005356/de/

Medienkontakt



Jennifer McNeil

1-508-380-2902

Jennifer.McNeil@perkinelmer.com