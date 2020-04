Multi-Quadrupole ICP-MS, FT-IR und Automatisierungsinnovationen bieten Leistung, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit

PerkinElmer, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Innovationen für eine gesündere Welt, hat heute sein Analyse- und Automatisierungsportfolio für Qualitäts und, Sicherheitsanalytik sowie Produktentwicklung ausgebaut. Die Angebote richten sich an Pharma-, Halbleiter-, Biomonitoring-, Lebensmittel-, Material- und Wissenschaftslabore und werden dazu beitragen, Arbeitsabläufe zu straffen, Erkenntnisse und Ergebnisse zu verbessern und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Sie umfassen:

NexION® 5000 Multi-Quadruple ICP-MS - für anspruchsvolle Spurenelementanalysen liefert diese Lösung präzise und wiederholbare Ergebnisse und unterstützt zukunftsfähige Labore. Durch den Einsatz neuer und proprietärer Technologien ist sie die erste ihrer Kategorie mit vier Quadrupolen - damit erfüllt und übertrifft sie die strengen Anforderungen an Spurenelementprüfungen für Labore in Bereichen wie Forschung und Entwicklung für Halbleiter oder Biomonitoring. Das neue Angebot übertrifft die Leistung aktueller ICP-MS mit drei Quadrupolen und liefert außergewöhnlich niedrige Hintergrund-Äquivalenzkonzentrationen (BECs) von <1 ppt selbst in heißem Plasma und hervorragende Nachweisgrenzen in einer matrix-toleranten, wartungsarmen Lösung.

Spektrometer Spectrum™ 3 - eine FT-IR-Spektroskopielösung für drei Bereiche mit einer Datenerfassungsrate von 100 Scans/Sekunde für Pharma-, Polymer-, Material-, Lebensmittel-, Wissenschafts- oder Chemie-Labore, die hochmoderne Forschung, Produktentwicklung oder Reaktionsüberwachung betreiben. Da sie mit festen, flüssigen oder gasförmigen Proben funktioniert und Optionen in den Bereichen nahes, mittleres und fernes Infrarot in einem Instrument bietet, wird eine hohe Flexibilität ermöglicht. Sie ist die erste FT-IR-Plattform, die eine vollständig integrierte TG-IR- Kopplung (EGA4000) bietet.

Für fortschrittlichere Anwendungen kann das Angebot mit dem thermogravimetrischen Analysator TGA™ 8000 und dem Chromatographiesystem Clarus® SQ8 GC/MS von PerkinElmer einfach verknüpft werden. Spectrum 3 läuft zudem unter der Software Spectrum™ 10 von PerkinElmer (einschließlich integrierter Software für Zeitauflösung und Konformitätsoptionen für CFR 21 Part 11) und bietet Cloud-Konnektivität über die Software NetPlus™ -integrierte Arbeitsabläufe und eine weltweite Zusammenarbeit in Echtzeit werden so möglich.

Spektrometer Spectrum™ Two + - eine leistungsstarke FT-IR-Lösung für routinemäßige Analysen, die schnelle und genaue Ergebnisse in der Produktcharakterisierung und Qualitätskontrolle erzielt und eine sichere Cloud-Konnektivität bietet . Zudem punktet sie mit einer kompakten Stellfläche, fortschrittlichem UATR (Universal abgeschwächte Totalreflexion) Zubehör und einem robusten Berührungsbildschirm.

Reihe S20 Autosamplers - bietet Laboren die die ihre Produktivität und Kosteneinsparungen steigern und ihre Spektroskopiefunktionen zukunftssicher gestalten möchten, die Geschwindigkeit, Robustheit und Vielseitigkeit der Probenautomatisierung.

„Laborfachleute möchten produktiver und kooperativer arbeiten und äußerst zuverlässige Ergebnisse und neue Erkenntnisse erzielen, unabhängig davon, ob die Wirksamkeit von Pharmazeutika sichergestellt, Materialvorschriften erfüllt werden, bei Halbleiterprozessen auf null Verunreinigungen geachtet werden oder auf Lebensmittelverfälschungen getestet werden muss“, so Suneet Chadha, VP/GM, Applied Markets, PerkinElmer. „Unser neues, mit vier Quadrupolen ausgestattetes ICP-MS-, das FT-IR- und die Automatisierungslösungen sollen Wissenschaftler und Techniker in die Lage versetzen, tiefere Einblicke zu erhalten, intelligenter zu arbeiten und sich auf zukünftige Bedürfnisse oder Anforderungen vorzubereiten.“

