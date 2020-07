Perrigo kündigt Dividende an

Der irische Pharmakonzern Perrigo Company PLC (ISIN: IE00BGH1M568, NYSE: PRGO) zahlt seinen Investoren eine konstante vierteljährliche Dividende von 22,5 US-Cents aus. Die nächste Zahlung erfolgt am 15. September 2020 (Record date ist der 28. August 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,90 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 56,69 US-Dollar (Stand: 29. Juli 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,59 Prozent. Im Februar 2020 erfolgte die 17. jährliche Anhebung der Dividende in Folge.

Perrigo ist 1887 in Dublin gegründet worden und ist einer der größten Hersteller von OTC-Arzneimitteln. Die heutige Firma entstand im Jahr 2005 durch die Fusion der israelischen Agis und der L. Perrigo Company. Im ersten Quartal (28. März) des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,341 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,175 Mrd. US-Dollar), wie am 30. April berichtet wurde. Die Zahlen für das zweite Quartal werden am 5. August 2020 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 9,74 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 7,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. Juli 2020) auf.

