Personaldienstleister Amadeus Fire wächst kräftig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire ist im vergangenen Jahr auch dank der teils angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt stark gewachsen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Firmenwert (Ebita) stieg 2021 im Jahresvergleich um knapp 62 Prozent auf 66,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch auf Basis vorläufiger Resultate mitteilte. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 war das Plus noch etwas größer. Das Management selbst hatte mehr als 65 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Der Umsatz stieg 2021 um fast ein Drittel auf 372,4 Millionen Euro. Beide Unternehmensbereiche - Personaldienstleistungen und Weiterbildung - trugen zum Wachstum bei, wenngleich das Geschäft mit Weiterbildungen im zweiten Halbjahr die neue Corona-Welle ein Stück weit zu spüren bekam./mis/jha/