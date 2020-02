Personalis, Inc. präsentiert auf der Konferenz Biomarkers Series UK 2020

Personalis, Inc. (Nasdaq:PSNL), ein führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Genomik für Krebs, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Konferenz Biomarkers Series UK 2020 in Manchester, Großbritannien, vom 19. bis 20. Februar präsentieren wird.

Die Präsentation mit dem Titel „Maximizing Immunotherapy Biomarker Discovery with an Advanced Tumor Immunogenomics Platform“ („Maximierung der Entdeckung von Immuntherapie-Biomarkern mit einer fortschrittlichen Tumor-Immunogenomik-Plattform“) wird die universelle Krebs-Immunogenomik-Plattform von Personalis, ImmunoID NeXT™, vorstellen. Erin Newburn, MS, PhD, wird für Personalis präsentieren. Dr. Newburn wird einen Überblick darüber geben, wie die Plattform genutzt werden kann, um kritische Immuntherapie-Resistenzmechanismen und neuartige zusammengesetzte Reaktions-Biomarker zu erforschen. Dabei werden unter anderem folgende Analysen verwendet: Typisierung von humanem Leukozytenantigen (HLA) und HLA-Heterozygotieverlust (LOH), Neoantigen-Prognose und -Last, Charakterisierung des Immunrepertoires, Nachweis von Onkoviren, sowie die Evaluierung der Tumormutationslast (TML) und des Status der Mikrosatelliteninstabilität (MSI).

ImmunoID NeXT™ ist die erste Plattform, die eine umfassende Analyse sowohl eines Tumors als auch seiner immunologischen Mikroumgebung aus einer einzigen Probe ermöglicht. Die Plattform kann genutzt werden, um die wichtigsten tumor- und immunbezogenen Bereiche der Krebsbiologie zu untersuchen und mehrere onkologische Biomarker-Assays in einem zu konsolidieren sowie die biologischen Informationen, die aus einer einzigen Tumorprobe abgeleitet werden können, zu maximieren.

Personalis tritt während der Konferenz auch als Aussteller auf (Ausstellungspräsentation Nr. 38). Unternehmensvertreter werden Fragen zu den Kompetenzen des Unternehmens im Bereich der Immunogenomik beantworten.

Über Personalis, Inc.

Personalis, Inc. ist ein wachsendes Krebsgenomik-Unternehmen, das die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation durch die Bereitstellung umfassenderer molekularer Daten über die Krebs- und Immunantwort jedes Patienten verändert. Die NeXT™-Plattform des Unternehmens wurde konzipiert, um sich an das komplexe und sich entwickelnde Verständnis von Krebs anzupassen und seinen biopharmazeutischen Kunden Informationen über alle etwa 20.000 menschlichen Gene und das Immunsystem aus einer einzigen Gewebsprobe zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Zielsetzung einer Sequenzierung von mehr als einer Million Genome von Veteranen stellt Personalis auch Genominformationen für das VA Million Veterans Program zur Verfügung. Das klinische Labor von Personalis richtet sich nach den GxP-Leitlinien, es ist CLIA’88-zertifiziert und CAP-akkreditiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.personalis.com und folgen Sie Personalis auf Twitter (@PersonalisInc).

