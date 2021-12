Peruanische Weihnachtskrippe wird zu Weihnachten 2021 im Vatikan ausgestellt

Perus reiches kulturelles Erbe wird dank einer Weihnachtskrippe mit mehr als 30 lebensgroßen Figuren, die von Kunsthandwerkern aus Huancavelica geschaffen wurden, weltweit bewundert.



Die traditionelle Krippenszene, die vom Volk der Chopcca aus der Region Huancavelica im peruanischen Landesinneren geschaffen wurde, wird laut PROMPERU ab dem 10. Dezember auf dem Petersplatz in der Vatikanstadt ausgestellt.

Peruvian Nativity scene is displayed at Saint Peter's Square in Vatican City, Vatican. © PROMPERÚ

45 Tage lang können Gläubige und Touristen aus aller Welt diese Szene bewundern, die mehr als 30 Figuren umfasst, die von fünf erfahrenen Kunsthandwerkern aus Huancavelica unter anderem aus Glasfaser, Keramik und Maguey-Holz hergestellt wurden.

„Dies ist eine Aktivität von großer spiritueller Transzendenz, die die guten Beziehungen zum Vatikanstaat im Rahmen des 200-jährigen Jubiläums unserer Unabhängigkeit bestätigt. Diese Ausstellung wird auch das Interesse an den peruanischen Nationen wecken. Wir sind zuversichtlich, dass die Welt dem peruanischen Kulturerbe und dem Talent unserer Kunsthandwerker mehr Aufmerksamkeit schenken wird“, so Amora Carbajal, Geschäftsführerin von PROMPERU.

Eines der Hauptmerkmale dieser Krippe ist ihre Farbenpracht, die sich vor allem in den Figuren zeigt, die mit den typischen Kostümen der Chopcca-Nation geschmückt sind, die 2014 aufgrund ihrer Einzigartigkeit, Repräsentativität und Bedeutung für die indigene Kultur zum immateriellen Kulturerbe Perus erklärt wurden.

Ein weiteres einzigartiges Merkmal dieser Krippe ist die Art und Weise, wie das Christkind dargestellt wird. Jesus hat das Aussehen eines „Hilipuska“-Kindes, eingewickelt in eine typische Huancavel-Decke. Auch die Geschenke der heiligen drei Könige spiegeln einen Teil des peruanischen Reichtums wider, nämlich die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die Superfoods, die das südamerikanische Land in die ganze Welt verkauft.

Da es sich um eine ländliche Krippe handelt, wurden einige einheimische peruanische Tiere in die Darstellung einbezogen, wie z. B. Lamas, Kondore, Vizcachas, Andenflamingos und Alpakas. Auch das Bühnenbild ist eine Anspielung auf die Landschaft und die Architektur Huancavelas und verwendet typische lokale Materialien.

Das Feiern von Weihnachten hat in der peruanischen Kunst eine tief verwurzelte Tradition. Dieses religiöse Fest, das in der Zeit des Vizekönigreichs eingeführt wurde, blieb im Laufe der Geschichte des Landes in zahlreichen Darstellungsformen und ikonografischen Varianten erhalten, darunter auch in Form von Figuren.

Diese Ausstellung ist das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit der Regionalregierung von Huancavelica, der Diözese von Huancavelica, des Ministeriums für auswärtige Beziehungen, der peruanischen Botschaft beim Heiligen Stuhl und des Ministeriums für Außenhandel und Tourismus (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR).

