PetMed Express schüttet Dividende aus

Das US-Unternehmen PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, NASDAQ: PETS) zahlt am heutigen Freitag eine Quartalsdividende von 30 US-Cents je Aktie aus. Record date war der 14. Mai 2021. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 7,1 Prozent. Amerikas größter Arzneimittelhändler für Tiere schüttet damit auf das Jahr gerechnet 1,20 US-Dollar an die Investoren aus.

Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 28,85 US-Dollar (Stand: 20. Mai 2021) 4,16 Prozent. Im Jahr 2009 verkündete der Konzern die erstmalige Zahlung einer Dividende (0,10 US-Dollar). PetMed hat seinen Konzernsitz in Florida und vertreibt Medikamente, Futter, Pflegeprodukte und Spielsachen für Hunde, Katzen und Pferde. Das Unternehmen ist im Jahr 1996 gegründet worden.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 (31. März 2021) betrug der Umsatz 71,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 74,3 Mio. US-Dollar) bei einem Ertrag von 6,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 7 Mio. US-Dollar), wie bereits am 3. Mai berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 10,01 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 585,17 Mio. US-Dollar (Stand: 3. Mai 2021) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de