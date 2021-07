Petrofac unterzeichnet Vertrag für DecisionSpace® 365 von Halliburton

Petrofac wird das Digital Well Program® von Landmark einsetzen, um sichere, kostengünstige und produktive Quellen zu erschließen

Die Halliburton Company (NYSE:HAL) gab heute bekannt, dass sie einen Vertrag mit Petrofac, einem internationalen Dienstleistungsunternehmen für die Energiebranche unterzeichnet hat. Petrofac wird mit dem Digital Well Program®, einer Cloud-Anwendung im Rahmen von DecisionSpace® 365, Bohr-, Fertigstellungs- und ingenieurtechnische Verfahren automatisieren.

Das Digital Well Program in der hybriden Rechnerwolke iEnergy® ist die branchenweit einzige integrierte digitale Softwarelösung für Ölbohrungen. Sie beruht auf einer offenen Architektur für mehr Flexibilität, sodass Anwender gemeinsam innovativ arbeiten und spezifische Lösungen für die Planung und das Design von kostengünstigen und produktiven Bohrlöchern entwickeln können.

Der Dreijahresvertrag ermöglicht es Petrofac, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenwissenschaft einzubeziehen, um sein Serviceangebot im Bereich der Bohrlochtechnik zu optimieren. Die Vereinbarung ist Bestandteil der digitalen Strategie von Petrofac zur wesentlichen Reduzierung von unproduktiver Zeit und zur Effizienzsteigerung in sämtlichen Betrieben weltweit.

„Mit DecisionSpace 365 kann Petrofac Bohrtechnik und Produktivitätshilfsmittel in der Cloud kombinieren und seinen Kunden so einen einzigartigen Wert bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Petrofac zur Unterstützung der digitalen Transformation des Unternehmens“, so Nagaraj Srinivasan, Senior Vice President von Landmark, dem zur Abteilung für digitale Lösungen und Beratung gehörenden Geschäftsbereich von Halliburton.

„Durch die Kombination unserer jahrzehntelangen bohrtechnischen Erfahrung mit der neuesten Digitaltechnik wie der hybriden Rechnerwolke iEnergy und dem Digital Well Program von Halliburton werden wir für unsere Kunden noch mehr Effizienz herausholen“, sagte Nick Shorten, Chief Operating Officer der Abteilung Engineering and Production Services bei Petrofac.

Über Halliburton

Das 1919 gegründete Unternehmen Halliburton ist einer der weltweit bedeutendsten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Energieindustrie. Mit rund 40.000 Mitarbeitern, die 130 Nationalitäten vertreten und in mehr als 70 Ländern tätig sind, unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Wertmaximierung während des gesamten Lebenszyklus des Reservoirs – von der Lokalisierung der Kohlenwasserstoffe und der Verwaltung der geologischen Daten über Bohrungen und die Formationsbewertung bis hin zum Bau und der Fertigstellung von Bohrlöchern sowie der Optimierung der Produktion während der gesamten Lebensdauer der Anlage. Die Website des Unternehmens finden Sie unter www.halliburton.com. Vernetzen Sie sich mit Halliburton auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210715006115/de/

Für Investoren:



Abu Zeya Investor Relations

Investors@halliburton.com



+1 281 871 2688

Für Nachrichtenmedien:



William Fitzgerald

Außerbetriebliche Angelegenheiten

pr@halliburton.com



+1 281 871 2601