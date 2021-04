Peugeot 308 bekommt wegen Chipmangels alten Tacho

PARIS (dpa-AFX) - Not macht erfinderisch: Der Autokonzern Stellantis will beim Peugeot 308 wegen fehlender elektronischer Bauteile wieder einen analogen Zeiger-Tachometer auf der Instrumententafel einbauen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Donnerstag in Vélizy-Villacoublay bei Paris auf Anfrage entsprechende Medienberichte.

Wie die ostfranzösische Regionalzeitung "L'Est Républicain" berichtete, waren die Geschwindigkeitsmesser bei dem Modell vor rund zwei Jahren auf eine digitale Version umgestellt worden. Die zweite Generation des Peugeot 308 solle noch bis Oktober vom Band laufen.

Der weltweite Mangel bei Elektronikbauteilen macht der gesamten Branche schwer zu schaffen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP sollte es in der laufenden Woche im westfranzösischen Stellantis-Werk in Rennes zu einer Produktionseinschränkung kommen - der Unternehmenssprecher machte dazu keine Angaben. Der Konkurrent Renault teilte mit, wegen der Lage bei den Bauteilen sei es zurzeit unmöglich, eine verlässliche Vorhersage für die Produktion im laufenden Jahr zu machen./cb/DP/stk