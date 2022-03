PFEIFFER VACUUM - Ein Silberstreif am Horizont

Der mittelfristige Aufwärtstrend bei der Pfeiffer-Vacuum-Aktie wurde nach der Auflösung einer Seitwärtsspanne im Januar beendet und von einer Verkaufswelle an den Support bei 153,00 EUR abgelöst. Kurz vor der Marke wurde die Abwärtstrendphase volatiler und ebbte schließlich bei 155,20 EUR ab. In den letzten Tagen sorgte ein Anstieg für den Bruch der Abwärtstrendlinie und die Neutralisierung der letzten Verkaufswelle.

Nach einem Pullback an die Trendlinie könnte die Aktie jetzt weiter an den zentralen Widerstand bei 181,40 EUR steigen. Darüber könnte es zu einer Kaufwelle bis an die 192,80-EUR-Marke kommen. Selbst eine Ausweitung bis 202,00 EUR wäre möglich.

Stoppt die Erholung dagegen vor der 181,40-EUR-Marke könnte eine Korrektur bis 172,00 und ggf. zum Zwischentief bei 165,00 EUR reichen, ohne den Fortbestand der Erholung zu gefährden. Erst darunter wären die Bären zurück.

Charttechnisches Fazit: Nach dem Anstieg über 172,00 EUR und dem Bruch der kurzfristigen Trendlinien hat die Aktie von Pfeiffer Vacuum die Chance, bis 181,40 EUR zu steigen. Darüber wäre ein übergeordnetes Kaufsignal etabliert.

Pfeiffer Vacuum Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)