PFEIFFER VACUUM - Klappt das noch einmal?

"Kommt diese Aktie endlich aus dem Quark?" fragte ich Mitt April etwas flapsig formuliert und meinte die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Und tatsächlich machte sich der Wert bis an den Widerstand bei 180,60 EUR auf, kam dort aber nicht weiter. Das Hoch lag bei 181,20 EUR. Zwischenzeitlich gab der TecDAX-Titel nahezu sämtliche Gewinne wieder ab, drehte aber knapp oberhalb der Supportzone um zwischen 152,20 und 149,60 EUR wieder nach oben.

Eingebettet in die übergeordnete Range könnte die Aktie folglich nun wieder anziehen in Richtung des Widerstands bei 180,60 EUR. Erst wenn dieser aus dem Weg geräumt ist, wäre Platz in Richtung des Allzeithochs bei 192,80 EUR. Auf der Unterseite bleibt die Zone zwischen 152,20 und 149,60 EUR maßgeblich. Absicherungen für Long-Positionen könnten beispielsweise unter das Tief bei 151,40 EUR in den Markt gelegt werden.

Die Anfang Mai gemeldeten Quartalszahlen fielen sehr gut aus. Der Umsatz sprang verglichen mit dem Vorjahresquartal um 25 % auf 191,7 Mio. EUR nach oben. Der Auftragseingang stieg sogar um 35,3 % auf 233,9 Mio. EUR. Beide Kennzahlen stellten neue Quartalsrekorde dar. Das EBIT übertraf mit 22,6 Mio. EUR den Vorjahreswert sogar um 76,4 %. Unterm Strich verdiente Pfeiffer Vacuum 1,61 EUR je Aktie nach 0,90 EUR im Q1 2020. Das Management bestätigte die Gesamtjahresprognose, wonach das Umsatzwachstum als auch die EBIT-Marge über 10 % ausfallen sollen. Das zweite Halbjahr dürfte aber schwächer ausfallen als das erste.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 618,66 676,28 708,62 Ergebnis je Aktie in EUR 3,20 5,63 7,09 Gewinnwachstum 75,94 % 25,93 % KGV 51 29 23 KUV 2,6 2,4 2,3 PEG 0,4 0,9 Dividende je Aktie in EUR 1,60 2,00 2,40 Dividendenrendite 0,98 % 1,22 % 1,47 % *e = erwartet

Pfeiffer-Vacuum-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)