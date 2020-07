PFEIFFER VACUUM - Neues Allzeithoch!

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum markierte am 23. November 2017 ein Allzeithoch bei 175,40 USD. Anschließend kam es zu einer größeren Korrekturbewegung. Im Tief fiel der Wert dabei im Oktober 2018 auf 102,30 EUR zurück. Am 16. März 2020 näherte sich die Aktie diesem Tief noch einmal sehr stark an und fiel auf 104,40 EUR ab.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

Seit diesem Tief vom 16. März 2020 dominieren die Bullen deutlich. Am 07. März 2020 erreichte der Wert das Allzeithoch aus dem November 2017, prallte aber daran leicht nach unten ab. Gestern gelang der Ausbruch mit einer langen weißen Kerze. Heute kommt es im frühen Handel nach einem neuen Rekordhoch bei 180,60 EUR zu minimalen Gewinnmitnahmen.

Kaufwelle kann weitergehen, oder?

Das Chartbild der Aktie von Pfeiffer Vacuum macht nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch eine bullischen Eindruck, auch wenn die Rally der letzten Monate sehr steil ist. Solange sich die Aktie über dem alten Allzeithoch behaupten kann, besteht eine recht gute Chance auf einen Anstieg bis ca. 203,78 EUR. Sollte der Wert allerdings unter das letzte Konsolidierungstief bei 163,20 EUR abfallen, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben.

Zusätzlich lesenswert:

TEXAS INSTRUMENTS - Analystenerwartungen pulverisiert

INTUITIVE SURGICAL - Zahlen gefallen

SAP - Noch Platz nach oben?

Pfeiffer

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)