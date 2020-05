PFEIFFER VACUUM - Wichtigen Hürden voraus

Pfeiffer Vacuum erzielt im 1. Quartal einen Auftragseingang von 172,9 Mio. EUR (VJ: 148,8 Mio. EUR), einen Umsatz von 153,3 Mio. EUR (VJ: 153,7 Mio. EUR), ein Ebit von 12,8 Mio. EUR (VJ: 18,1 Mio. EUR) und einen Nettogewinn von 8,9 Mio. EUR (VJ: 12,9 Mio. EUR).

Bisher gäbe kaum Störungen bei Lieferungen an Kunden. Allerdings sei keine verlässliche Geschäftsprognose möglich. Zudem erwarte das Unternehmen Druck auf Ertragslage durch Weltwirtschaft.

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum erreichte am 23. November 2017 ein Allzeithoch bei 175,40 EUR. Seitdem befindet sie sich in einer Abwärtsbewegung. Dabei gab es im vierten Quartal 2019 einen Rallyversuch, der aber durch den Crash von Mitte Februar bis Mitte März 2020 abgewürgt wurde. In diesem Crash fiel der Wert auf 104,40 EUR zurück und näherte sich damit dem Tief in der Abwärtsbewegung seit November 2017 bei 102,30 EUR stark an.

Nach diesem Tief bei 104,40 EUR vom 16. März startete eine starke Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie 27. April auf ein Hoch bei 154,20 EUR. Im Rahmen einen kleinen Rücksetzers testete sie den kurzfristigen Aufwärtstrend. Heute drückt sie gegen das bisherige Rallyhoch, bildet dabei aber eine tendenziell bärische Kerze aus. Außerdem liegt im Bereich um 160,20 EUR ein wichtiger Widerstandsbereich.

Zu spät zum Einsteigen?

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum dürfte es sehr schwer haben, den Widerstandsbereich um 160,20 EUR zu überwinden. Daher ist in diesem Bereich mit Gewinnmitnahmen und einem deutlichen Rücksetzer unter 140 EUR zu rechnen. Sollte der Ausbruch aber doch gelingen, dann wäre Platz bis an das Allzeithoch bei 175,40 EUR und möglicherweise sogar in Richtung 200 EUR.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)