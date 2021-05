Pferdewetten.de AG erhöht die Dividende

Die pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777) plant eine Anhebung der Dividende um 30 Prozent von 0,20 Euro auf 0,26 Euro je Aktie. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 19,90 Euro und unter Berücksichtigung der geplanten Dividende bei 1,31 Prozent. 2016 erfolgte die erstmalige Zahlung einer Dividende (0,10 Euro). Die nächste Hauptversammlung findet am 9. Juni 2021 statt.

Die pferdewetten.de AG hat in den ersten 3. Monaten 2021 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 803.000 Euro (im Vorjahr: 193.000) erzielt, wie am Montag weiter berichtet wurde. Das Ergebnis nach Steuern beträgt 792.000 Euro (Vorjahr: 174.000 Euro). Das Ergebnis je Aktie stieg auf 0,18 Euro nach 0,04 Euro im Vorjahr. Der Brutto-Gaming-Ertrag, also die Wetteinsätze abzüglich der Wettgewinne der Kunden plus die erhaltenen Provisionserlöse, konnte um 12 Prozent von 9,49 Mio. Euro im ersten Quartal 2020 auf 10,67 Mio. Euro im ersten Quartal 2021 gesteigert werden. Der Vorstand geht für 2021 weiterhin von einem Konzern-EBIT in Höhe von 3 Mio. Euro bis 4 Mio. Euro aus.

Die pferdewetten.de AG mit Hauptsitz in Düsseldorf hat sich auf Online-Pferdewetten fokussiert. Die Aktie der pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert.

Redaktion MyDividends.de