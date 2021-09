PFIZER - Aktie wird wieder interessant

Das Fazit der Chartbesprechung der Pfizer-Aktie im August lautete: Tradingtechnisch drängt sich derzeit kein Einstieg bei der Pfizer-Aktie auf. Investierte lassen die Gewinne laufen. Das nächste Trendziel liegt bei 53,40 USD. Rücksetzer in Richtung 46,37 USD bieten Einstiegschancen.

Die Aktie schaffte es in der Folge aber nicht, weitere Hochs auszubilden, sondern kippte direkt in eine Konsolidierung. Auch bei 46,37 USD drehte der Wert nicht nachhaltig nach oben. Nun hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis für Neueinstiege oder Aufstockungen deutlich verbessert.

In einem schwachen Markt zeigt sich der Wert robust, das Ausbruchslevel bei 43,08 USD und der Aufwärtstrend seit Februar sind nicht mehr weit entfernt. Ausgehend vom EMA50 sind nochmals Rücksetzer denkbar. Solange diese oberhalb der genannten Supports verlaufen, wäre im Anschluss zumindest eine Erholung in Richtung 46,37 USD zu erwarten.

Reißen dagegen alle Stricke, könnte die Aktie nochmals in Richtung 41,09 USD abdriften, wo in Kürze auch der EMA200 aufschlagen wird. Spätestens dort sollten sich die Käufer zeigen, um mittelfristige Verkaufssignale zu vermeiden.

Fazit: Mit der Pfizer-Aktie haben Anleger zum einen die Chance in einem schwachen Umfeld auf Defensive zu setzen. Zum anderen hat der Wert aber in den vergangenen Monaten gezeigt, was in ihm steckt und gehört auch charttechnisch beileibe nicht zum langweiligen Eisen, wie man vielleicht vermuten würde. Oberhalb der 40-USD-Marke sind Käufe nach dem Rücksetzer im Sinne des Aufwärtstrends seit Februar interessant.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 41,91 79,25 66,63 Ergebnis je Aktie in USD 1,71 3,65 3,15 KGV 26 12 14 Dividende je Aktie in USD 1,52 1,58 1,67 Dividendenrendite 3,43 % 3,56 % 3,77 % *e = erwartet

Pfizer-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)