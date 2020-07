PFIZER - Corona-Impfstoffkandidat

Das Fazit der jüngsten Betrachtung (Pfeil türkis im Tageschart unten) von vor zwei Wochen ("PFIZER - Aktie korrigiert das Gros der jüngsten Erholung") lautete wie folgt: "Das jüngste Bewegungstief unterhalb der 32,00 USD Mark muss nun zwingend halten, ansonsten muss eine komplette Korrektur Richtung Jahrestief eingeplant werden. Bis dahin dürfen die Käufer im Pharmawert auf eine neue Kaufwelle in den Bereich zwischen EMA50 und EMA200 hoffen - potenziell deutlich höher."

Corona-Phantasie treibt den Kurs

Gleich am Tag nach der jüngsten Betrachtung legte der Aktienkurs von Pfizer ordentlich zu und stieg drei Tage später dann an den EMA50 im Tageschart. Der anschließende Rücksetzer wurde gestern von einem erneuten Aufwärtsschub bis in den mittleren 35er Bereich abgelöst.

Damit wurde der Kurszielbereich aus der jüngsten Analyse erreicht. Kurzfristig besteht durchaus noch die Möglichkeit einer Fortsetzung an den EMA200 im Tageschart, das Gros der Bewegung dürfte allerdings erst einmal gelaufen sein.

Gewinnmitnahmen sind daher hier auf aktuellem Niveau keine verkehrte Option, ob die Firma type sächlich einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickeln kann, bleibt abzuwarten.

Pfizer Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)