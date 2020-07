Pfizer im Fokus von Investoren

Das Mainzer Unternehmen BioNTech und der US-Konzern Pfizer haben mit Großbritannien erste Liefervereinbarungen zu einem noch in der Entwicklung befindlichen Impfstoff gegen das Corona-Virus geschlossen. Wie die Unternehmen am Montag mitteilten, sollen 30 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten "BNT 162" vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung voraussichtlich in den Jahren 2020 und 2021 geliefert werden. Doch auch mit anderen Regierungen stehen die Konzerne nach eigenen Angaben zufolge bereits in fortgeschrittenen Gesprächen.

Ein Blick auf den Kursverlauf seit Ende 2018 offenbart einen intakten Abwärtstrend. Innerhalb dessen konnte jedoch nach dem Märztief bei 27,88 US-Dollar wieder eine merkliche Aufwärtsbewegung initiiert werden, dies reichte jedoch nicht über die Hürde von 38,42 US-Dollar hinaus. Dennoch macht der Kursverlauf seit Sommer letzten Jahres Hoffnungen auf eine Trendwende, es zeichnet sich nämlich eine inverse SKS-Formation ab. Die Dimension dieser lässt auf eine mittelfristige Trendwende schließen.

Bodenbildung hält an

Viel Aufwärtspotenzial bleibt der Pfizer-Aktie bis zu den nächstgrößeren Widerständen bestehend aus dem Abwärtstrend sowie dem Horizontalwiderstand um 38,42 US-Dollar nicht. Für ein mustergültiges und auf mittelfristiger Basis eindeutiges Kaufsignal müsste erst diese Hürde überwunden werden. Dann würden Zugewinne an 41,97 und im weiteren Verlauf an 44,56 US-Dollar ableitbar werden. Als Anlagevehikel kann hierzu beispielsweise auf den Long Optionsschein WKN MA0FSJ zurückgegriffen werden. Potenzielle Rücksetzer hätten dagegen Platz bis in den Bereich von 35,00 US-Dollar, auch könnte der Bereich um 33,00 US-Dollar einem abermaligen Test unterzogen werden. Nur sollte es nicht mehr unter das Niveau der rechten Schulter bei 31,61 US-Dollar abwärts gehen, weil sonst das Konstrukt der inversen SKS-Formation deutlich ins Wanken geraten würde.

Pfizer (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 37,00 // 37,62 // 38,18 // 38,42 // 39,05 // 40,00 US-Dollar Unterstützungen: 36,32 // 36,00 // 35,60 // 35,00 // 34,52 // 34,04 US-Dollar

Fazit

Ebenfalls von einem baldigen Kaufsignal in Pfizer-Aktie überzeugte Investoren können über den vorgestellten Call Optionsschein WKN MA0FSJ auf einen Kursschub bis 41,97 US-Dollar setzen und dadurch eine Rendite von 100 Prozent erzielen. Voraussetzung hierbei ist jedoch ein nachhaltiger Kursanstieg der Aktie über das Niveau von mindestens 38,50 US-Dollar. Eine Verlustbegrenzung kann dann unterhalb von 36,00 US-Dollar angesetzt werden, was einem Ausstiegskurs von 0,28 Euro im Schein gleich kommt.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA0FSJ Typ: Closed End Turbo Long akt. Kurs: 0,50 - 0,51 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 34,00 US-Dollar Basiswert: Pfizer Inc. KO-Schwelle: 34,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 36,69 US-Dollar Laufzeit: 18.06.2021 Kursziel: 1,02 Euro Hebel: 6,5 Kurschance: + 100 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.