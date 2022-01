Pfizer Long: 42-Prozent-Chance!

Die sogenannte „earnings season“ hat begonnen, in der auch Pfizer seine Zahlen zum vierten Quartal 2021 veröffentlicht. Die Präsentation findet am 8. Februar 2022 um 16:00 MEZ statt. Die Kooperation mit BioNTech hat sich in Sachen Covid-19-Impfung als Glücksgriff entpuppt und Pfizer konnte dadurch die Gewinne deutlich erhöhen. So wurde der Gewinn pro Aktie von 2020 auf 2021 um 135 Prozent gesteigert. Bei Pfizer kalkuliert man auch mit dem Rückgang der Gewinne, wenn die Pandemiemaßnahmen zum Alltagsgeschäft werden und Konkurrenten in den Markt eindringen. Der Höhepunkt der Gewinne wird für Ende 2022 in Höhe von 5,76 Euro Gewinn pro Aktie erwartet. Bis 2024 sollte der Gewinn dann deutlich um 41 Prozent sinken. Auch das erwartete KGV 2024 erscheint mit 13,32 im Vergleich zu manchen Technologietitel als günstig.

Sehr guten Fundamentaldaten steht ein ermutigendes Chart-Bild gegenüber. So konnte am 24. Januar 2022 die wichtige Unterstützung bei 50,47 US-Dollar verteidigt werden. Die folgenden zwei Handelstage waren dann von substanziellen Zugewinnen charakterisiert. Seit Anfang März 2022 kann ein steilerer Aufwärtstrend beobachtet werden, der einer Jahresverzinsung von 46 Prozent entspricht. Der Kurs könnte ausgehend vom gestrigen Schlusskurs bei 53 US-Dollar noch auf 47 US-Dollar sinken, ohne den Trend zu unterbrechen. Rund um den Bereich von 47,11 US-Dollar sollte der Kurs nicht fallen. Die Zinsentscheidungen der Fed sollte in Zukunft die „Wachstumswerte Streu vom Value Weizen“ und Pfizer ist eindeutig ein Value Titel mit Option auf Gewinnwachstum. Auf Sicht der letzten 12 Monate konnte der Kurs von Pfizer die Benchmark S&P500 deutlich übertreffen. So verbuchte der S&P500 ein Plus von 20 Prozent, was einem Zugewinn bei Pfizer von plus 50 Prozent gegenüber steht.

Pfizer Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 55,71 // 61,03 US-Dollar Unterstützungen: 50,47 // 47,11 US-Dollar

Fazit

Der Kurs von Pfizer hat seit dem All Time High am 20 Dezember 2021 bei 61,71 US-Dollar trotz schlechtem Marktumfeld „nur“ rund 14 Prozent verloren. Der 24. Januar war von einem One Day Reversal geprägt, wobei auch die Unterstützung bei 50,47 US-Dollar verteidigt werden konnte. Auch aus dem fundamentalen Blickwinkel erscheint der Pharmariese nicht überteuert.

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Pfizer-Aktie bis auf 58,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JN4SDB) überproportional mit einem Omega von 4,02 profitieren. Bei angenommener konstant hoher Volatilität von 29% und dem Ziel bei 58,01 US-Dollar (0,81 Euro beim Optionsschein) bis zum 25.03.2022 ist eine Rendite von rund 42 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 49,51 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von 38 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,1 zu 1, wenn bei 49,51 US-Dollar ein Stop Loss vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JN4SDB Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,58 - 0,59 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 52,00 US-Dollar Basiswert: Pfizer Inc. akt. Kurs Basiswert: 53,00 US-Dollar Laufzeit: 20.01.2023 Kursziel: 0,81 Euro Omega: 4,02 Kurschance: + 42 Prozent Quelle: JP Morgan

Trends-Update: Tesla

Die am 6. Januar 2022 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN UH32MN auf eine fallende Aktie von Tesla zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Short schloss am 26. Januar zum Geldkurs von 3,24 Euro und lag mit 70 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Derivat auf 3,05 Euro nachziehen.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar)

