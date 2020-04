PFIZER - Respekt an den Kollegen Johannes Büttner!

Wunderbar eingefügt in die Redaktion hat sich unser Werkstudent Johannes Büttner und bereichert seit einigen Wochen mit seinen Analysen den GodmodeTrader. Sogar für unser Premium-Paket Godmode PRO hat Johannes bereits Content geliefer und traf mit der Analyse für die Pfizer-Aktie in der Vorwoche exakt ins Schwarze. Wenn Sie dem jungen Kollegen folgen wollen, könnt Sie das auf seinem Guidants-Desktop. Auch finden Sie alle seine Analysen in diesem Archiv.

Wer die Long-Analyse gehandelt hat, kann nun langsam ans Verkaufen denken. Zumindest ist das Chance-Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Niveau bei dem Papier von Pfizer denkbar schlecht. Der EMA50 ist im heutigen Tageshoch so gut wie erreicht. Zwischen 33,97 und 34,30 USD lässt sich auch eine Widerstandszone einzeichnen. Als dritter Punkt könnte sich der heutige Anstieg über den Abwärtstrend seit Januar als Falle herausstellen. Alles in allem zusammengenommen dürfte der Kurs kurzfristig arg gedeckelt sein. Ein Einstieg würden sich beispielsweise nach einem Rücklauf in Richtung 30,00 USD anbieten. Alternativ lässt die Aktie die Hürde um 34,00 USD hinter sich und arbeitet sich noch in Richtung 36,30 USD vor, wo die nächste Barriere wartet.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Ob man die derzeitige Konstellation shorten möchten, ist dem jeweils präferierten Handelsansatz überlassen. Ähnlich wie Illumina gestern bietet auch Pfizer ein unter Chance-Risiko-Aspekten ansprechendes Short-Setup. Allerdings kann dieses innerhalb weniger Stunden bereits wieder Geschichte sein, sollte die Volatilität am Markt anziehen. Folglich müssen die Positionsgrößen diesen Gegebenheiten angepasst werden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 51,75 44,49 44,13 Ergebnis je Aktie in USD 2,87 2,11 2,16 KGV 12 16 15 Dividende je Aktie in USD 1,44 1,52 1,58 Dividendenrendite 4,32 % 4,56 % 4,74 % *e = erwartet

Pfizer-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)