PFIZER - Übertrifft Erwartungen

Der Pharmariese kam heute vor Börseneröffnung mit Quartalszahlen, diese konnten sich durchaus sehen lassen:

Pfizer Inc. übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,78 die Analystenschätzungen von $0,66. Umsatz mit $11,8 Mrd. über den Erwartungen von $11,55 Mrd. Das Management erhöht zudem die Guidance für 2020 und erwartet nun einen Gewinn je Aktie von $2,85 bis $2,95 (bisher: $2,82 bis $2,92) sowie einen Umsatz von $48,6 bis $50,6 Mrd (bisher: $48,5 - $50,5 Mrd). / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Wie ist das Chartbild zu interpretieren?

Nach der jüngsten Erholungsbewegung - die im Übrigen Ende Juni hier angesagt wurde - kletterten die Anteilsscheine des Pharma-Giganten bis auf den höchsten Stand seit Ende Januar und überwanden damit das Zwischenhoch vom April bei 39,20 USD.

Dieses Level konnte allerdings nicht per Tagesschlusskurs verteidigt werden. Auch die positive Eröffnung nach den heutigen Quartalszahlen wird zunächst wieder abverkauft. Aus tradingtechnischer Sicht bieten sich hier zwei Optionen: Entweder long antizyklisch bei einem Rücksetzer an den EMA200 im Tageschart - die andere Alternative wäre ein bestätigter Ausbruch per Tagesschlusskurs über das jüngste Bewegungshoch bei 39,50 USD. Bis dahin besteht eigentlich kein Handlungsbedarf aus charttechnischer Sicht.

Unter 36,00 USD sollte die Aktie nun idealerweise nicht mehr zurückzahlen, ansonsten kommt auch die Shortseite wieder in Frage.

Pfizer Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)