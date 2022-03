Pfizer überzeugt mit starken Fundamentaldaten und attraktiver Bewertung!

Werbung

Die Coronavirus-Pandemie hat das Alltagsgeschehen weiterhin fest im Griff. Aktuell ziehen die Infektionszahlen angesichts der sich rasch ausbreitenden Omikron-Mutante weltweit rasant an. Pfizer hat sich als führender Player bei Covid19-Impfstoffen und -Präparaten zur Behandlung der neuartigen Lungenerkrankung als Helfer in der Coronavirus-Pandemie positioniert.

Pfizer positioniert sich als Helfer in der Coronavirus-Pandemie!

Um die Coronavirus-Pandemie langfristig in den Griff zu bekommen, ist Gesundheitsexperten zufolge eine breit angelegte Impfkampagne inklusive regelmäßiger Auffrischungs-Impfungen unerlässlich. In diesem Zusammenhang ruhen die Hoffnungen der Experten hauptsächlich auf Comirnaty, dem von Pfizer und dem deutschen Biotech-Konzern BioNTech gemeinsam entwickelten Covid-19-Impfstoff. Comirnaty gilt gerade bei gängigen Virus-Varianten als hocheffektiv und schützt bei einer Infektion mit dem Coronavirus zuverlässig vor einem schweren Krankheitsverlauf. Um die Schutzwirkung langfristig aufrechtzuerhalten, sind nach derzeitigem Stand regelmäßige Auffrischungsimpfungen notwendig, was Pfizer/BioNTech während der Pandemie hohe wiederkehrende Erlöse in diesem Segment verspricht. Da das Covid-19-Vakzin mittlerweile für immer jüngere Altersgruppen zugelassen ist und die Booster-Kampagne weiter an Fahrt aufnimmt, rechnet Pfizer allein im kommenden Jahr mit Zusatzerlösen von mehr als 30 Mrd. USD durch den Absatz von Covid-19-Vakzinen. Da das Pfizer-Vakzin sich auch bei Omikron als sehr wirksam erweist und man ab März dieses Jahres eine speziell auf die neue Mutante und andere mögliche Covid19-Virus-Kombinationen zugeschnittene Vakzine präsentieren will, dürfte Pfizer seine führende Position in diesem Segment weiter festigen. Ohnehin rangiert das Pfizer/BioNTech-Vakzin Comirnaty auch bei Booster-Impfungen und bei der Erst- und Zweitimpfung jüngerer Patientengruppen mit großem Abstand vor Covid-19-Impfstoffen anderer Hersteller wie Moderna oder AstraZeneca.

Neues Pfizer-Präparat Paxlovid eröffnet weitere Chancen im Kampf gegen Corona!

Die sich weiter zuspitzende Pandemie-Situation dürfte die Absätze beim Covid-19-Präparat Paxlovid im Jahr 2022 ebenfalls deutlich ankurbeln. Das von Pfizer entwickelte Präparat gilt bei der frühzeitigen Behandlung von Patienten mit einer Covid-19-Infektion als hocheffektiv, wobei sich das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs auch bei Risikopatienten um bis zu 89 % reduzieren lässt. Angesichts rasant steigender Neuinfektionszahlen ziehen die Bestellungen für Paxlovid seit der von der FDA vergebenen Notfallzulassung für die Behandlung von Risikopatienten deutlich an. So hat die US-Regierung ihre Bestellungen Anfang Januar dieses Jahres auf 20 Millionen-Paxlovid-Behandlungen verdoppelt, nachdem man Mitte Dezember 2021 für knapp 5,2 Mrd. USD rund 10 Millionen Dosen des neuen Covid-19-Präparats bei Pfizer geordert hatte. Dank Comirnaty und Paxlovid avanciert Pfizer zu einem der wichtigsten Helfer im Kampf gegen das Coronavirus, was dem US-Pharmakonzern im kommenden Jahr neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis verspricht.

Starke Aussichten im Kerngeschäft – Onkologie und Pfizer Hospitals dürften Wachstum ankurbeln!

Auch im eigentlichen Kerngeschäft von Pfizer haben sich die Aussichten nach dem durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Einbruch mittlerweile deutlich aufgehellt. Der US-Pharmakonzern hat sich in den vergangenen Jahren im Kerngeschäft durch die Abspaltung des geringmargigen Generika-Segments, in die ebenfalls börsennotierte Konzerntochter Upjohn, neu aufgestellt. Der Fokus liegt mittlerweile auf höhermargigen Segmenten rund um die Bereiche Onkologie, Herz- Kreislauf-Erkrankungen sowie den Impfstoff-Bereich. Dank des Ausbaus des Kernportfolios durch neue Segmente wie der Konzernsparte Pfizer Hospitals (Präparate zur Prävention von Infektionskrankheiten, OP-Medizintechnik, Anästhetika u.v.m.) hat der US-Pharmakonzern sein Portfolio strategisch klug ergänzt und eine verlässliche Ausgangsbasis für weiteres Wachstum geschaffen. Vor allem in höhermargigen Segmenten wie dem Bereich Onkologie, in dem Pfizer über mehrere Blockbuster (u.a. Brustkrebspräparat Ibrance, oder Inlyta (fortgeschrittenes Nierenzellenkarzinom)) verfügt, ist Pfizer sehr stark aufgestellt, wobei man auch bei Gerinnungshemmern wie Eliquis oder Grippeimpfstoffen (Prevenar 13) über eine starke Marktposition verfügt.

Impfstoffabsätze sorgen in Q4 für Gewinnsprung!

Der in den vergangenen Jahren konsequent vorangetriebene Umbau im Kerngeschäft macht sich für Pfizer bezahlt, was die jüngsten Q4-Zahlen eindrucksvoll belegen. So verbesserte sich der Gewinn im Vorjahresvergleich um 157 % auf 1,08 USD je Aktie, womit die Konsenserwartungen von 0,87 USD deutlich getoppt werden konnten. Bei den Umsatzerlösen verfehlte Pfizer jedoch trotz eines deutlichen Anstiegs um 104,9 % auf 23,84 Mrd. USD die Konsenserwartungen von 24,16 Mrd. USD. Sehr stark präsentierte sich die Absatzentwicklung beim Covid-19-Impfstoff, Comirnaty, wobei man hier angesichts der weiter an Fahrt aufnehmenden Booster-Kampagne mit 12,50 Mrd. USD leicht besser als erwartet (Konsens: 12,38 Mrd. USD) abgeschnitten hatte. Auch im eigentlichen Kerngeschäft konnte Pfizer vor allem im Onkologie-Segment (organisches Umsatzplus von 8 %) und im margenstarken Segment für seltene Erberkrankungen (organisches Umsatzplus: 12 %) respektable Zuwächse vorweisen.

Neue Milliarden-Übernahmen und BioNTech-Kooperation sollen Basis für zukünftiges Wachstum legen!

Neue Wachstumsimpulse versprechen bei Pfizer die jüngsten Übernahmen, mit denen man seine Position in margenstarken Segmenten weiter ausbaut. Mit dem im November erfolgten Zukauf des US-Biotech-Konzerns Trillium für 2 Mrd. USD sichert man sich den Zugriff auf 2 vielversprechende potenzielle Blockbuster-Präparate zur Behandlung von Blutkrebs.

Ähnlich chancenreich bewerten Analysten die Übernahme von Arena Pharmaceuticals für rund 7 Mrd. USD. Arena Pharmaceuticals verfügt über eine Reihe chancenreicher Präparate in der fortgeschrittenen Phase der klinischen Erprobung, und hat sich vor allem auf die Bereiche Dermatologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert. Blockbuster-Potenzial verspricht hier vor allem das in der klinischen Phase-III befindliche Präparat Etrasimod, zur Behandlung von chronischen Schleimhautentzündungen des Dickdarms. Auch bei Danuglipron, einem in der klinischen Erprobung befindlichen Präparat zur Behandlung von Diabetes-Typ-II und Übergewicht, sehen Experten im Falle einer möglichen Zulassung erhebliches Potenzial. Nachdem Pfizer hier kürzlich vielversprechende klinische Phase-II-Studiendaten vorgelegt hatte, könnte Danuglipron im Falle einer Zulassung dem von Novo Nordisk vertriebenen Blockbuster Rybelsus gefährlich werden, so die Einschätzung von Analysten.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Pfizer Inc.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwankt oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Pfizer Inc. stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 37,6566 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 37,6566 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Pfizer Inc. hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des von der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr MEZ festgestellten EUR-Fixings errechnet.

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 17.03.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion