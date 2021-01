Pharmaindustrie sagt Bund bei Impfstoffbeschaffung Unterstützung zu

BERLIN (dpa-AFX) - Die Pharmaindustrie sagt der Bundesregierung ihre Unterstützung bei der Beschaffung zusätzlichen Impfstoffs zu. "Wir stehen zu unserer Verantwortung", erklärte der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) am Donnerstag. "Der BPI steht bereits seit Dezember vergangenen Jahres mit dem Bundesgesundheitsministerium im Austausch und unterstützt die Bundesregierung in Sachen Impfstoffbeschaffung nach besten Kräften." So hatte der Verband seine Mitgliedsunternehmen nach weiteren Produktionskapazitäten befragt.

Auch am geplanten Impfgipfel will der Verband sich beteiligen, obwohl in der Industrie ursprünglich Zweifel am Sinn solcher politischer Veranstaltungen herrschte. "Wenn die Bundesregierung einen weiteren Impfgipfel anstrebt, stehen wir als pharmazeutische Industrie selbstverständlich für weitere Unterstützung zur Verfügung", hieß es in der Stellungnahme. Anlass des geplanten Impfgipfels sind die mehrfachen Verspätungen bei der Impfstofflieferung./cho/DP/fba