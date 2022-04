Pharmakonzern Novartis auf Kurs zu Jahreszielen

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis sieht sich nach dem ersten Quartal auf Kurs zu den für 2022 angepeilten Jahreszielen.

In den ersten drei Monaten lagen die Verkaufserlöse bei 12,53 Milliarden Dollar und waren damit währungsbereinigt um fünf Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Arzneimittelhersteller aus Basel am Dienstag mitteilte. Der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn zog um neun Prozent auf 4,08 Milliarden Doller an. Das Unternehmen erfüllte damit seine Vorgaben für das gesamte Jahr: Wechselkursschwankungen ausgeschlossen sollen die Verkaufserlöse und der bereinigte Betriebsgewinn 2022 um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag steigen.

Was mit der auf den Prüfstand gestellten Generika-Sparte Sandoz geschehen soll, ließ Novartis weiter offen. Die strategische Überprüfung schreite voran. Eine Entscheidung soll bis spätestens Jahresende fallen.