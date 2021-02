Pharmawerte bremsen Schweizer Börse

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Börse ist am Mittwoch die Puste ausgegangen.

Händler erklärten, Fortschritte bei der Verabschiedung weiterer US-Staatshilfen zur Abfederung der Coronavirus-Pandemie, überzeugende Firmenabschlüsse und die Hoffnung auf ein Ende der Regierungskrise in Italien hätten zwar für einen positiven Grundton gesorgt. Aktien aus der Gesundheits- und Lebensmittelbranche, die an der Schweizer Börse einen grossen Anteil haben und als sicherer Anlagehafen gelten, wurden aber mehrheitlich verkauft. Der SMI gab 0,2 Prozent nach auf 10.780 Punkte.

Roche ermässigten sich am Tag vor der Veröffentlichung des Jahresabschlusses um 0,9 Prozent. Auch Konkurrent Novartis, der Aromenhersteller Givaudan und der Lebensmittelriese Nestle mussten Federn lassen. In der Gunst der Anleger standen dagegen Finanzwerte. Der Versicherer Zurich zog 1,8 Prozent an, die Grossbank UBS 0,6 Prozent.

Der Mischkonzern Conzzeta kletterte nach der Veröffentlichung von Eckwerten für 2020 um zwei Prozent. Energiedienst Holding rückten gar über sieben Prozent vor. Das Betriebsergebnis (Ebit) des Versorgers dürfte 2020 besser als ursprünglich in Aussicht gestellt ausfallen.