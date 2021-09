Phenom präsentiert auf der Zukunft Personal Reconnect Messe in Köln KI-gestützte Talent Experiences

Phenom, der weltweit führende Anbieter von Talent Experience Management (TXM), ist vom 14. bis zum 16. September auf der ZP Reconnect in Köln vertreten. An den Messeständen von Phenom können sich die Besucher darüber informieren, wie man mit KI und Automatisierung für eine Position die am besten geeigneten Talente findet, seine Mitarbeitenden zur Weiterbildung und Weiterentwicklung befähigt, die Personalbeschaffung beschleunigt und gleichzeitig die Zeit bis zur Stellenbesetzung verkürzt.

„Wir von Phenom freuen uns sehr, in Europa bei einer der führenden Messen präsent zu sein und sich mit HR-Innovatoren über die Auswirkungen von intelligenten Talent Experiences auszutauschen“, so Sebastian Hust, Senior Director of Talent Experience Strategy bei Phenom. „Das diesjährige Programm bietet einen klaren Überblick darüber, wie sich HR-Teams die Zukunft der Arbeitswelt zu eigen machen können.“

Die Plattform von Phenom personalisiert und automatisiert die Talent Journey für Kandidaten, Recruiter, Mitarbeiter und das Management mit einer Karriere-Website, per Chatbot, CRM, CMS sowie mit SMS- und E-Mail-Kampagnen, Hochschulrekrutierung, mit interner Mobilität, Career-Pathing, Diversität und Inklusion, Talent-Marketplace, Gigs, Referrals, Hiring-Manager und Analytics.

Mehr als 100 Unternehmen in der Region EMEA setzen die Plattform von Phenom zur Verbesserung ihrer Talent Experiences ein. Da die Nachfrage nach Talent Experience Management im Laufe des letzten Jahrs sprunghaft angestiegen ist, hat Phenom zwei in Europa ansässige Unternehmen übernommen und eine Niederlassung in München eröffnet, welche die europäische Zentrale des Unternehmens in Rotterdam ergänzt. Für Phenom sind mehr als 100 Mitarbeiter in verschiedenen Ländern wie beispielsweise Deutschland, Frankreich, Irland, den Niederlanden, der Schweiz, Italien, Spanien und Großbritannien tätig.

Über Phenom

Phenom ist ein globales HR-Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine Milliarde Menschen dabei zu unterstützen, den richtigen Job zu finden. Das Ergebnis ist, dass Arbeitgeber ihre Talentakquise und ihr Talentmanagement verbessern, indem sie Kandidaten und Mitarbeitern helfen, den richtigen Job zu finden, Recruiter die richtigen Talente identifizieren und engagieren und das Management die Strategie, Prozesse und Ausgaben im HR-Bereich optimiert. Phenom gehörte zu den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen im Deloitte Technology Fast 500 von 2020 und gewann für die Einführung und Optimierung von HelpOneBillion.com einen regionalen Timmy Award 2020.

Der Hauptsitz von Phenom liegt im Großraum Philadelphia/USA. Weitere Niederlassungen unterhält das Unternehmen in Indien, Israel, den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210914005925/de/

Dan Norton, Public Relations Manager, Phenom

dan.norton@phenompeople.com



Tel. 267-270-5630