PHILIP MORRIS - Hat die Aktie über 20% Potenzial?

Philip Morris Internat. Inc. - WKN: A0NDBJ - ISIN: US7181721090 - Kurs: 100,500 $ (NYSE)

Die Aktie des amerikanischen Tabakkonzerns markierte im Juni 217 das aktuelle Allzeithoch bei 123,55 USD. Anschließend korrigierte die Aktie ausführlich und fiel im März 2020 auf ein Tief bei 56,01 USD zurück. Diese Abwärtsbewegung fand in einem Trendkanal statt. Im Dezember 2020 gelang der Ausbruch aus dem Kanal nach oben.

Im Mai 2021 erreichte der Wert ein Hoch bei 98,62 USD. Anschließend konsolidierte er einige Woche auf hohem Niveau in einer engen Spanne seitwärts. In der letzten Woche kam es zu einem minimalem Ausbruch darüber. Zu Beginn dieser Woche löst sich die Aktie von dieser Marke.

Rally kann weitergehen

Die Aktie von Philip Morris könnte in den nächsten Tagen und Wochen deutlich zulegen. Ein Anstieg bis an den Widerstandsbereich zwischen 108,56 USD und 111,25 USD wäre wohl nur ein erster Schritt. Später könnte die Aktie auch an das Allzeithoch ansteigen. Im Falle eines Rückfalls unter 95,84 USD ergäbe sich allerdings ein Verkaufssignal. In diesem Fall wäre mit weiteren Abgaben in Richtung des Aufwärtstrends seit März 2020 zu rechnen. Dieser Trend verläuft aktuell bei ca. 86,66 USD.

Zusätzlich lesenswert:

NEMETSCHEK - Am Abwärtstrend angekommen

NEL-ASA-Aktie - RBC beginnt Rating mit Outperform! Aktie wird gekauft!

SÜSS MICROTEC - SDAX-Aktie wieder im Aufwind

Kurzfristiges Derivate-Trading von DAX und weiteren Indizes sowie kurz- und mittelfristiger Handel von Aktien. Rocco Gräfe verschafft Ihnen einen Informationsvorsprung durch das vorbörsliche Webinar "Rocco Gräfe Tagesbriefing" und ein Wochenbriefing. Zusätzlich aktiver Austausch mit Rocco Gräfe und der Trading-Service-Community in Webinaren und auf Guidants. Jetzt abonnieren

Philip Morris Internat. Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)