Philip Morris International gibt Dividende bekannt

Der Tabakkonzern Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, NYSE: PM) zahlt am 12. April 2022 eine konstante vierteljährliche Dividende von 1,25 US-Dollar je Anteilsschein an seine Aktionäre. Ex-Dividenden Tag ist der 23. März 2022. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 5,00 US-Dollar ausbezahlt. Beim aktuellen Aktienkurs von 91,89 US-Dollar beträgt die Dividendenrendite 5,44 Prozent (Stand: 10. März 2022).

Philip Morris International entstand 2008 durch einen Spin off von der damaligen Muttergesellschaft Altria Group (ISIN: US02209S1033). Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr erhöht. Die erste Quartalsdividende lag bei 0,46 US-Dollar (10. Juli 2008).

Der Konzern aus New York ist ein Anbieter von Tabakprodukten inkl. der Marke Marlboro und dem elektronischen Tabak-Erhitzer Iqos. Im Fiskaljahr 2021 (31. Dezember 2021) betrug der Umsatz auf bereinigter Basis 31,65 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 28,7 Mrd. US-Dollar), wie am 10. Februar 2022 berichtet wurde. Der operative Ertrag auf bereinigter Basis lag bei 13,5 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 11,7 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie verzeichnet an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 ein Kursminus von 3,27 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 145,39 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. März 2022).

Redaktion MyDividends.de