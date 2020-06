Philip Morris International kündigt Dividende an

Der Tabakkonzern Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, NYSE: PM) gab am Freitag eine unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,17 US-Dollar je Anteilsschein bekannt. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 4,68 US-Dollar ausbezahlt.

Beim aktuellen Aktienkurs von 76,18 US-Dollar beträgt die Dividendenrendite 6,14 Prozent (Stand: 5. Juni 2020). Anteilsinhaber des Konzerns erhalten die Auszahlung am 10. Juli 2020. Ex-Dividenden Tag ist der 19. Juni 2020. Philip Morris International entstand 2008 durch einen Spin off von der damaligen Muttergesellschaft Altria Group (ISIN: US02209S1033). Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr erhöht. Die erste Quartalsdividende lag bei 0,46 US-Dollar (10. Juli 2008). Der Konzern aus New York besitzt inkl. der Marke Marlboro nach eigenen Angaben sechs der Top-15 Tabakmarken der Welt sowie den elektronischen Tabak-Erhitzer Iqos. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 (31. März 2020) betrug der Umsatz des Unternehmens 7,15 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,75 Mrd. US-Dollar), wie am 21. April berichtet wurde. Den Gewinnausblick für das Jahr 2020 zog der Konzern zurück. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 10,87 Prozent im Minus und die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 118,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. Juni 2020). Redaktion MyDividends.de