Philippinen mit mehr als 200 000 Corona-Infektionen

MANILA (dpa-AFX) - Auf den Philippinen ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen am Mittwoch auf mehr als 200 000 gestiegen. Die Behörden hatten zuvor innerhalb von 24 Stunden fast 5300 neue Fälle verzeichnet. Mehr als 3100 Menschen sind in Verbindung mit der Krankheit Covid-19 gestorben. Der Inselstaat mit 107 Millionen Einwohnern ist das am schwersten von dem Virus betroffene Land in Südostasien, gefolgt von Indonesien. Rund 60 Prozent der Fälle wurden in der Metropolregion um die Hauptstadt Manila gemeldet. Hier gibt es auch die meisten Todesopfer. Die Regierung hatte dennoch Lockerungen eingeführt, um die schwer angeschlagene Wirtschaft anzukurbeln./gal/cnf/DP/stw