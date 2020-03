Philips hält an Aktienrückkauf fest - Hälfte geschafft

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Philips hat sein Ende Januar 2019 angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Euro noch einmal bekräftigt. 50,3 Prozent des anvisierten Volumens seien bereits zurückgekauft worden, teilte das Unternehmen am Montag in Amsterdam mit. Der Rest solle im Rahmen eines einzigen oder auch mehrerer Termingeschäfte im laufenden Jahr angegangen werden, wobei der jeweilige Abschluss in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres erwartet werde. Die Bilanz und Liquidität von Philips seien robust, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Aktie der Niederländer gab kurz nach Handelsbeginn um fünfeinhalb Prozent nach und damit ein wenig mehr als der Gesamtmarkt./kro/mis