Phillips 66 kündigt vierteljährliche Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern Phillips 66 (ISIN: US7185461040, NYSE: PSX) gibt eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 90 US-Cents je Aktie bekannt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. Dezember 2020 (Record date: 17. November 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden derzeit 3,60 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 53,04 US-Dollar (Stand: 9. Oktober 2020) einer Dividendenrendite von 6,79 Prozent.

Für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2020 meldete das Unternehmen einen Verlust von 141 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 1,42 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 31. Juli berichtet wurde. Phillips 66 beschäftigt rund 14.500 Mitarbeiter und ist im Raffineriegeschäft (Downstream-Sektor) tätig. Zum 30. April 2012 erfolgte die Abspaltung von ConocoPhillips. Unter Markennamen, wie Phillips 66 oder Conoco, werden zahlreiche Tankstellen betrieben. In Deutschland gehören die Jet-Tankstellen zum Portfolio. Der Firmensitz liegt in Houston, im US-Bundesstaat Texas.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 52,39 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 23,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. Oktober 2020).

Saskia Haaker Redaktion MyDividends.de