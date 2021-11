PierianDx erhält bis zu 47,5 Millionen USD an Wachstumskapital

Die Mittel sollen die geschäftliche Expansion vorantreiben, während immer mehr Einrichtungen Genomik auf der ganzen Welt verfügbar machen

PierianDx, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der klinischen Genomik, hat bekannt gegeben, dass es neues Wachstumskapital in Höhe von 30 Mio. USD erhalten hat. Dazu gehören eine Eigenkapitalfinanzierung und ein Abstattungskredit mit Zugang zu weiteren Tranchen von bis zu 17,5 Mio. USD ab 2022 und 2023, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen. Die Finanzierung wurde von der im Gesundheitswesen tätigen Investmentgesellschaft OrbiMed angeführt, wobei auch die bestehenden Investoren Health Catalyst Capital, Research Triangle Institute, Inova Health Systems, ATW Partners und SJF Ventures beteiligt waren. Das neue Kapital wird die geschäftliche Expansion vorantreiben, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, da immer mehr Gesundheitsorganisationen ihren Patienten eine qualitativ hochwertige, erschwingliche und schnellere Versorgung vor Ort durch die interne Nutzung von NGS-Tests (Next Generation Sequencing) bieten wollen.

PierianDx arbeitet direkt mit Anbietern, Laboren und medizinischen Einrichtungen aller Größenordnungen zusammen, um vor Ort fortschrittliche NGS-Testkapazitäten unter Verwendung der fortschrittlichen und assay-unabhängigen unternehmenseigenen Interpretationstechnologie mit unterstützenden Dienstleistungen aufzubauen. PierianDx wurde 2014 als Technologietransfer-Ausgründung der Washington University in St. Louis gegründet und unterhält Partnerschaften mit Branchenführern und medizinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt, die ihre fortschrittlichen Präzisionsmedizinprogramme mit NGS-Technologie erstellen oder ausbauen.

„Um die volle Wirkung der Genomik zu entfalten, müssen wir sie routinemäßig im klinischen Umfeld anwenden“, erklärt Rakesh Nagarajan, Gründer, Präsident sowie Chief Technical and Visionary Officer von PierianDx. „Unsere Interpretationstechnologie und unsere Dienstleistungen sind wegweisend und ermöglichen es medizinischen Einrichtungen, die genetischen Variationen eines Patienten zu verstehen, die besten Behandlungsoptionen zu identifizieren und die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.“

„Wir sind begeistert über die Zusammenarbeit mit OrbiMed und unseren bestehenden Investoren, da sie unsere Vision für dezentralisierte NGS-Tests teilen, die es unseren Labor- und Arztkunden ermöglichen, Patienten besser zu versorgen“, so Mark McDonough, CEO von PierianDx. „Dieses Kapital wird uns in die Lage versetzen, den Aufbau eines erstklassigen Teams fortzusetzen und führenden Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt transformative Lösungen zu liefern, damit sie die Genomik in ihr Umfeld einbringen können.“

Über PierianDx

PierianDx ist ein Partner für Präzisionsmedizin, der es Ärzten und medizinischen Einrichtungen ermöglicht, klinische Genomikprogramme voranzutreiben und die Patientenversorgung zu modernisieren. Wir glauben an das Potenzial der Genomik, die menschliche Gesundheitsversorgung zu verändern, und setzen uns dafür ein, dass Gemeinschaften überall von den Vorteilen profitieren können. Dank der fortschrittlichen Interpretationstechnologie in Verbindung mit der umfassendsten genomischen Wissensdatenbank versetzt PierianDx Anbieter in die Lage, mit genomischen Erkenntnissen das Versprechen der Präzisionsmedizin zu erfüllen.

Über OrbiMed

OrbiMed ist eine führende Investmentgesellschaft im Gesundheitswesen mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von über 18 Milliarden USD. OrbiMed tätigt weltweit Investitionen in der Gesundheitsbranche über eine Reihe von Private-Equity-Fonds, öffentlichen Aktienfonds und Lizenz- und Darlehensfonds. Das Team von OrbiMed besteht aus mehr als 100 Fachleuten und ist in New York City, San Francisco, Shanghai, Hongkong, Mumbai, Herzliya und anderen wichtigen globalen Märkten vertreten.

