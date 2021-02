Pilotprojekt für Zugbegleiter der Bahn - Kameras für mehr Sicherheit

ASCHAFFENBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn stattet die Zugbegleiter der Westfrankenbahn in einem bundesweit einmaligen Projekt mit sogenannten Bodycams aus. Nach den guten Erfahrungen mit den am Oberkörper getragenen Kameras für ihr Sicherheitspersonal will die Bahn diese nun im Regionalverkehr testen. Die Kameras sollen potenzielle Angreifer abschrecken und damit dem Schutz der Mitarbeiter und Kunden dienen, sagte eine Bahnsprecherin am Freitag.

Die beteiligten Mitarbeiter haben sich der Bahn zufolge freiwillig für den Test gemeldet und wurden geschult. Ist eine Situation brenzlig, sollen sie ihrem Gegenüber sagen, dass sie die Kamera anmachen werden. Die Aufzeichnungen sollen verschlüsselt gespeichert und auf geschützte Server übertragen werden. Auf die gespeicherten Bilder könne nur die Bundespolizei zugreifen. Bei der Polizei sind Bodycams schon lange im Einsatz./aro/DP/mis