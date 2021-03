PINDUODUO - Jetzt wird es brenzlig!

Pinduoduo Inc. - WKN: A2JRK6 - ISIN: US7223041028 - Kurs: 126,950 $ (NASDAQ)

Die Aktie des chinesischen E-Commerce-Unternehmens Pinduoduo werden viele unserer Leser, vor allen Dingen aber die Abonnenten unserers Premiumservices Guidants PROmax, sehr gut in Erinnerung haben. Denn meinem Kollege André Rain gelang bei diesem Momentumtitel im vierten Quartal 2020 ein exzellenter Trade. Doch wie bei vielen anderen Hypeaktien der vergangenen Monate ist auch bei Pinduoduo inzwischen wieder etwas Normalität eingekehrt. Was schnell steigt, fällt meist auch schnell. Aus technischer Sicht ist das leicht zu erklären. Denn kommt eine Korrektur erst einmal ins Laufen, fehlt es bei schlichtweg an guten und belastbaren Unterstützungen, also Kursbereich, in denen sich der Wert längere Zeit aufgehalten hat.

Zumindest aktuell lässt sich bei Pinduoduo ein wichtiges Kursniveau bei 127,00 USD ableiten. Dort liegt die Oberkante einer großen Kurslücke aus dem November 2011, die sich heute mit dem EMA200 trifft. Die Tageskerze zeigt deutliches Abwärtsmomentum an, womit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Aktie durch diese Unterstützung rauscht. Das mittelfristige Chartbild würde sich dadurch weiter verschlechtern. Als erstes Kursziel ließe sich der Gap-Close bei 113,44 USD nennen, als Bonusziel das Ausbruchslevel bei 98,96 USD. Dort müssen die Käufer sich spätestens zeigen, da ansonsten die komplette Rückabwicklung des Kursanstiegs seit Oktober droht.

Technische Erholungen ausgehend vom Kursbereich um 127 USD dürften es schwer haben über 150,00 USD hinauszukommen. Etwas darüber notiert bei 158,70 USD eine weitere Kurslücke im Chart.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. CNY 59,49 102,64 139,29 Ergebnis je Aktie in CNY -6,02 -3,65 1,51 Gewinnwachstum - - KGV - - 547 KUV 12,1 7,0 5,2 PEG 5,8 neg. *e = erwartet

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)