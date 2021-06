Pinnacle West Capital gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Energiekonzern Pinnacle West Capital Corp. (ISIN: US7234841010, NYSE: PNW) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,83 US-Dollar an seine Anteilseigner aus. Ausgezahlt wird die Dividende am 1. September 2021 (Record date: 2. August 2021).

Auf das Jahr gerechnet schüttet der Konzern damit 3,32 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 81,14 US-Dollar (Stand: 23. Juni 2021) 4,09 Prozent. Der Energieversorger Pinnacle West Capital Corporation hat seinen Firmensitz in Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona und beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter. Die Tochterkonzerne der Holdinggesellschaft, wie z. B. Arizona Public Service, erzeugen Elektrizität und beliefern diese an Wiederverkäufer und Endkunden im Westen der USA. Im ersten Quartal 2021 lag der Umsatz bei 696,48 Mio. US-Dollar nach 661,93 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am Anfang Mai berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 35,64 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 29,99 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 1,49 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 9,27 Mrd. US-Dollar (Stand: 23. Juni 2021). Redaktion MyDividends.de