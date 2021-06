Piper Sandler berät EverArc beim Erwerb von Perimeter Solutions

Piper Sandler & Co. Chemical & Materials Investment Banking Group (The Valence Group) hat EverArc Holdings bei der angekündigten Übernahme von 100 % von Perimeter Solutions von SK Capital beraten.

EverArc Holdings Limited (LSE: EVRA / EVWA) hat mit SK Invictus Holdings S.à.r.l., einer Tochtergesellschaft von SK Capital Partners beratenen Fonds, eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von 100 % von SK Invictus Intermediate S.à.r.l., der obersten Muttergesellschaft von Perimeter Solutions, einem weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Brandbekämpfungsprodukten und Schmierstoffadditiven, für einen Gesamtkaufpreis von rund 2 Milliarden USD, bestehend aus Barmitteln und Vorzugsaktien, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen getroffen. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet.

EverArc Holdings Limited (LSE: EVRA / EVWA) ist eine börsennotierte Akquisitionsgesellschaft, die im November 2019 gegründet wurde, um eine Akquisition eines Zielunternehmens oder Unternehmens durchzuführen.

Perimeter ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Brandbekämpfungsprodukten und Schmierstoffadditiven. Der Geschäftsbereich Brandschutz umfasst die Formulierung und Herstellung von Brandschutzprodukten sowie Dienstleistungen und Vorbehandlungslösungen für das Management von Waldbränden, Militärbränden, Industriebränden und kommunalen Bränden. Der Geschäftsbereich Oil Additives produziert hochwertiges Phosphorpentasulfid („P2S5“), das zur Herstellung von Schmiermitteladditiven auf Basis von Zinkdialkyldithiophosphat („ZDDP“) verwendet wird und Endkunden entscheidende Verschleißschutzlösungen bietet.

ÜBER PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE:PIPR) ist eine führende Investmentbank, die Kunden helfen will, die Macht von Partnerschaften durch „Realize the Power of Partnership®“ zu realisieren. Angeboten werden ihre Wertpapiermakler- und Investmentbanking-Dienste in den USA durch Piper Sandler & Co., Mitglied von SIPC und NYSE, in Großbritannien durch Piper Sandler Ltd., zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Financial Conduct Authority, und in Hongkong durch Piper Sandler Hong Kong Ltd., zugelassen und beaufsichtigt von der Securities and Futures Commission. Private-Equity-Strategien und Beratungsdienste zu festverzinslichen Anlagen werden über separat registrierte Beratungsunternehmen angeboten.

