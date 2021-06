Piper Sandler berät SK Capital beim Verkauf von Niacet an Kerry

Die auf Chemikalien und Werkstoffe spezialisierte Investmentbankengruppe von Piper Sandler & Co. (The Valence Group) gab heute bekannt, dass sie SK Capital Partners beim Verkauf ihres Portfoliounternehmens Niacet Corporation an Kerry Group plc für $1,015 Mrd. (853 Mio. €) auf einer bargeldlosen, schuldenfreien Basis beraten hat, vorbehaltlich der üblichen Abschlussanpassungen. Nach dem Erwerb wird Niacet in Kerrys globale Plattform für Lebensmittelschutz und -konservierung integriert.

Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum Ende des dritten Quartals 2021 abgeschlossen sein und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Niacet ist ein weltweiter Marktführer bei Konservierungstechnologien. Das Unternehmen hat eine klare Führungsposition in den Bereichen Backwaren und Pharma und bietet kosteneffiziente natriumarme Konservierungssysteme für Fleisch und pflanzliche Lebensmittel, sowohl für konventionelle als auch für Clean-Label-Lösungen. Das wichtigste Differenzierungsmerkmal von Niacet sind seine patentrechtlich geschützten Trocknungs- und Granulierungsverfahren in seinen Hauptmarktkategorien Backwaren, Fleisch und Pharmaprodukte. Das Unternehmen hat Kunden in über 75 Ländern und verfügt über wichtige Produktionsstandorte in Niagara Falls (USA) und Tiel (Niederlande).

SK Capital ist eine private Investmentgesellschaft mit klarem Schwerpunkt auf den Sektoren für Spezialwerkstoffe, Chemikalien und Pharmazie. Die Unternehmen im Portfolio von SK Capital erzielen jährlich Erträge in Höhe von ca. 11 Mrd. USD, beschäftigen weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und betreiben 150 Produktionsanlagen in 28 Ländern.

ÜBER PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE:PIPR) ist eine führende Investmentbank, die Kunden helfen will, die Macht von Partnerschaften durch „Realize the Power of Partnership®“ zu realisieren. Angeboten werden ihre Wertpapiermakler- und Investmentbanking-Dienste in den USA durch Piper Sandler & Co., Mitglied von SIPC und NYSE, in Großbritannien durch Piper Sandler Ltd., zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Financial Conduct Authority, und in Hongkong durch Piper Sandler Hong Kong Ltd., zugelassen und beaufsichtigt von der Securities and Futures Commission. Private-Equity-Strategien und Beratungsdienste zu festverzinslichen Anlagen werden über separat registrierte Beratungsunternehmen angeboten.

Folgen Sie Piper Sandler: LinkedIn | Facebook | Twitter

©2021. Seit 1895. Piper Sandler Companies. 800 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55402-7036, USA

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210622005592/de/

Pamela Steensland

Tel.: 612 303-8185

pamela.steensland@psc.com