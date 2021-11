Pirelli erhöht erneut Umsatzprognose

MAILAND (dpa-AFX) - Der italienische Reifenhersteller Pirelli hat nach einem starken Geschäft in den ersten neun Monaten erneut die Prognose für den Umsatz erhöht. Der Continental-Konkurrent rechnet jetzt im laufenden Jahr mit einem Erlös zwischen 5,1 und 5,15 Milliarden Euro, wie aus einer am Donnerstagabend veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Die neue Spanne liegt damit etwas über der erst im Sommer angehobenen Prognosespanne. 2020 hatte der Konzern 4,3 Milliarden Euro umgesetzt. Bei der Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde weiter ein Wert zwischen 15 und 15,5 (2020: 11,6) Prozent erwartet.

Im dritten Quartal zog der Umsatz dank höherer Preise und einem gestiegenen Anteil von teuren Produkten um elf Prozent auf 1,4 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis habe bei 221 Millionen Euro und damit etwas über dem Vorjahresniveau gelegen. Die Marge lag bei 15,7 Prozent. Umsatz und operativer Gewinn fielen damit etwas besser als von Experten erwartet aus.

An der Börse könnte die erhöhte Umsatzprognose und die Zahlen für weiteren Auftrieb beim Aktienkurs sorgen. Die Pirelli-Anteile gewannen seit Ende 2020 knapp 27 Prozent an und damit in etwa so viel wie die Papiere des französischen Konkurrenten Michelin . Die Aktien des deutschen Autozulieferers Continental, bei dem Reifen etwas mehr als die Hälfte zum Umsatz beisteuern, gaben dagegen leicht nach./zb/he