Pitney Bowes erwirtschaftet Verlust und schüttet Dividende aus

Die amerikanische Pitney Bowes Inc. (ISIN: US7244791007, NYSE: PBI) wird am 8. Juni 2020 eine Quartalsdividende von 5 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 22. Mai 2020. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 0,20 US-Dollar zur Auszahlung.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 2,96 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 6,76 Prozent (Stand: 4. Mai 2020). Im Februar 2019 wurde die Dividende um über 70 Prozent gekürzt. Pitney Bowes ist ein Hersteller von Frankiermaschinen sowie Produkten im Bereich der Postbearbeitung. Der Firmensitz befindet sich in Stamford, im US-Bundesstaat Connecticut. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 796,27 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 795,08 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Montag mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 208,48 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 2,66 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Nach Bekanntgabe der Nachrichten gab die Aktie an der Wall Street am Montag deutlich nach. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 26,55 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 507,2 Mio. US-Dollar (Stand: 4. Mai 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de