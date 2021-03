Pizza Pizza Royalty gibt monatliche Dividende bekannt

Die kanadische Restaurantkette Pizza Pizza Royalty Corporation (ISIN: CA72585V1031, TSE: PZA) schüttet eine monatliche Dividende in Höhe von 0,055 CAD an ihre Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 15. April 2021 (Record date: 31. März 2021).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet die Pizza Pizza Royalty Corporation damit 0,66 CAD aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 10,49 CAD (Stand: 26. März 2021) entspricht dies einer Dividendenrendite von 6,29 Prozent. Die Pizza Pizza Royalty Corp. verfügt über verschiedene Markenrechte und Lizenzen, die von Pizza Pizza Limited in ihren Restaurants genutzt werden. Die Markenrechte sind an Pizza Pizza Limited für 99 Jahre vergeben. Pizza Pizza Limited zahlt im Gegenzug eine Lizenzgebühr an die Pizza Pizza Royalty Corp. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 123,68 Mio. CAD (Vorjahr: 146,86 Mio. CAD), wie am 2. März berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Börse Toronto mit 14,02 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von aktuell 337,54 Mio. CAD (Stand: 26. März 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de