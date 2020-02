Pkw fährt in Menschenmenge - Fastnachtumzüge in Hessen abgesagt

Berlin (Reuters) - Die Polizei hat alle Fastnachtumzüge in Hessen abgebrochen, nachdem in Volkmarsen ein Pkw in eine Menschenmenge gefahren ist.

Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilte die Polizei in Hessen am Montagnachmittag mit. Bei dem Vorfall in Volkmarsen wurden laut "Bild" mehr als 30 Menschen verletzt, rund ein Drittel von ihnen schwer. Die Zeitung zitierte einen Polizeisprecher mit den Worten, man gehe von einem Anschlag aus. Die Polizei wollte sich zu Details und Hintergründen zunächst nicht äußern. "Eine Person ist mit einem Pkw in den Rosenmontagsumzug in Volkmarsen gefahren. Der Fahrer wurde festgenommen", hieß es lediglich auf Twitter. "Wir sind mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen."