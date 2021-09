Planview stellt mit TeamTap eine neue Funktion für Innovationen und Ideenfindung auf Teamebene vor

TeamTap fördert eine Innovationskultur, indem es Teams in die Lage versetzt, kreative Problemlösungen zu finden

Planview, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich Portfolio- und Projektmanagement, hat heute mit TeamTap eine neue Innovations- und Ideenfindungsfunktion für Planview Spigit, die Software von Planview für Innovationsmanagement, vorgestellt. Diese neue Funktion wurde entwickelt, um die Transformationsbemühungen von Unternehmen voranzutreiben, und ermöglicht es ihnen, mit einer einzigen Anwendung das Mitarbeiterengagement zu steigern, Werte zu schaffen und eine Innovationskultur zu fördern. TeamTap bietet einen schlanken Ansatz für Innovationen, der agile Arbeitsweisen unterstützt und sich an diesen ausrichtet.

„Mehr als die typischen Innovationsmodelle in Unternehmen fördert TeamTap die Zusammenarbeit und Ideenfindung innerhalb von Teams und setzt auf deren Mitarbeiter, um Probleme zu lösen“, sagte Louise Allen, Chief Product Officer bei Planview. „TeamTap fördert die teamorientierte Innovationsfähigkeit und versetzt die Mitarbeiter im gesamten Unternehmen in die Lage, ihre Meinung zu äußern und eine aktive Rolle bei der kreativen Ideenfindung zu spielen, indem sie ihren Unternehmen dabei helfen, Ideen, Herausforderungen und Möglichkeiten zu entdecken, die in ihren Teams und betrieblichen Innovationsbereichen bestehen.“

TeamTap wurde als einfaches Verfahren zur Förderung der kontinuierlichen Beteiligung entwickelt, das es den Nutzern ermöglicht, ihre eigene Mikro-Challenge – oder ihren „Tap“ – auszuwählen und sich fortlaufend mit einer vielfältigen Gruppe von Menschen auszutauschen, um mögliche Lösungen zu diskutieren und gemeinsam zu erarbeiten. Durch Crowdsourcing, Bewertung und Eingrenzung von Ideen können Entscheidungsträger mithilfe von Daten, Technologien und Mitarbeitern die Ideen und Themen mit dem größten Potenzial bündeln – und Maßnahmen für diese Ideen ergreifen. TeamTap hilft darüber hinaus bei den Abläufen im Unternehmen und unterstützt die Problemlösung der Mitarbeiter bei strategischen Herausforderungen, indem eine einzelne Innovationsdatenstruktur und -anwendung für das gesamte Ökosystem eines Unternehmens bereitgestellt wird. Die Datenstruktur und das Modell helfen dabei, bisher verborgene Innovationspotenziale zu erschließen, sodass Unternehmen datengestützte Innovationsfähigkeiten nutzen können.

„Diese neue Funktion verbessert die Fähigkeit eines Unternehmens, Ideen hervorzubringen, die das Geschäft radikal verändern können“, sagte Razat Gaurav, Chief Executive Officer bei Planview. „TeamTap erfasst nicht nur die Zusammenarbeit, sondern verwaltet darüber hinaus nahtlos den gesamten Prozess der datengesteuerten Innovation und Priorisierung für den Lebenszyklus eines neuen Konzepts – von der Idee bis zu den Auswirkungen.“

Laut Gartner® „bezieht sich Data Driven Innovation (DDI) auf die Nutzung von Daten und Analysen (D&A) zur Entwicklung oder Förderung neuer Produkte, Prozesse, Organisationsmethoden und Märkte, welche die Entdeckung und Umsetzung von Innovationen vorantreiben und neue Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen mit einem nachgewiesenen Geschäftswert hervorbringen können“.*

Gartner weiter: „Die Geschwindigkeit und Erfolgsrate digitaler Innovationen wird mithilfe von DDI verbessert. Dies führt zu mehr Effizienz bei der Innovation neuer digitaler Produkte und Dienstleistungen. Die zunehmende Verlagerung sozioökonomischer Aktivitäten auf das Internet, niedrigere Kosten für die Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung sowie die Erzeugung und Nutzung großer Datenmengen tragen zur Verbreitung von DDI bei.“*

TeamTap wurde auf der jährlichen Kundenkonferenz des Unternehmens, Planview Accelerate, vorgestellt und wird ab dem 29. September 2021 für Planview-Spigit-Nutzer verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Planview-Website, oder registrieren Sie sich für das TeamTap-Webinar des Unternehmens am 12. Oktober 2021 um 11:00 Uhr CT.

*Gartner: „Hype Cycle for Innovation Management Techniques, 2021“, von Fenn, Skyttegaard, Pidsley, Fujiwara, Chandrasekaran, Topham und Cearley, 12. Juli 2021. GARTNER und HYPE CYCLE sind eingetragene Markenzeichen und Dienstleistungsmarken des Unternehmens Gartner, Inc., und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier in diesem Dokument mit Genehmigung verwendet.

